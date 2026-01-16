© Côte d'Ivoire : Mme Dominique Ouattara offre une ambulance à la Croix-Rouge

En Côte d’Ivoire, la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, a procédé ce jeudi 15 janvier 2026, à la remise officielle d’une ambulance médicalisée à la Croix-Rouge ivoirienne. C’était lors d’une cérémonie organisée au Cabinet de la Première Dame, à Cocody.

Côte d’Ivoire : la Croix-Rouge bénéficie une ambulance médicalisée grâce à Mme Dominique Ouattara

À travers ce don, la Première dame de la Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara vise à contribuer à l’amélioration de la prise en charge rapide des urgences médicales et humanitaires. Ceci, notamment dans le District Autonome d’Abidjan, où les besoins en interventions sanitaires demeurent importants. L’ambulance offerte permettra à la Croix-Rouge ivoirienne d’intervenir plus efficacement sur le terrain, en réduisant les délais de transport des malades et des blessés vers les structures de santé appropriées.

À la cérémonie de remis, Mme Dominique Ouattara était représentée par sa Directrice de Cabinet, Mme Yao Patricia Sylvie. La rencontre a également enregistré la présence du Président National de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire, Dr Da Léonce Bruno, accompagné de plusieurs collaborateurs de l’institution humanitaire.

Prenant la parole au nom de la Croix-Rouge ivoirienne, Dr Da Léonce Bruno a exprimé toute la reconnaissance de son organisation à Mme Dominique Ouattara. Pour lui, cette ambulance constitue un outil indispensable pour l’accomplissement de la mission fondamentale de la Croix-Rouge, qui consiste à prévenir et à alléger la souffrance humaine, à protéger la santé et à préserver la vie, sans distinction aucune.



« Cette ambulance est pour nous un bien précieux. Je l’affirme et le réaffirme. Notre mission est de prévenir et d’alléger la souffrance humaine sans aucune forme de discrimination, de protéger la santé et la vie. Pour protéger la santé et la vie, les instruments de facilitation de l’activité, comme une ambulance, sont essentiels », a-t-il déclaré.