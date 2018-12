Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara offre 20 mille kits alimentaires aux abidjanais

Le Gouverneur du District autonome d'Abidjan, Robert Beugré Mambé representant le chef de d'Etat Alassane Ouattara a procédé mercredi au lancement de la distribution de 20.000 kits alimentaires dans les 13 communes du District autonome, lors d'une cérémonie à Marcory (Sud d'Abidjan).

Alassane Ouattara pense aux couches vulnérables

Cet geste du président ivoirien est une "pensé aux couches vulnérables du District Autonome d'Abidjan".

Dépuis sept ans, chef de l'Etat entend "apporter de la joie et de la gaîté aux couches vulnérables" à l'occation des fêtes de fin d'année.

La cérémonie de lancement, a vu la participation des chefs traditionnels atchan et akyé des 150 villages et communautés qui ont reçu symboliquement chacun un carton d'huile, un sac de riz de 50 Kg, un sac de sel, un carton de tomate, un bœuf et deux bouteilles de liqueur. Ce don a été fait également aux guides religieux.

Pour M. Beugré Mambé, trois éléments essentiels motivent le choix du chef de l'Etat en cette fin d'année. Il s'agit d'abord de l'esprit de solidarité et de fraternité envers les populations, car le "mois de décembre est un mois favorable à la grâce et la bénédiction de Dieu", de l'harmonie entre ivoiriens car pour le chef de l'Etat et la capacité à rechercher tout ce qui est bon pour l'humanité et pour l'homme.

Le 21 décembre 2017, se sont 31. 200 kits alimentaires composés de riz, d'huile, de sel, de tomate, de boeuf et de poulet qui avaient été offerts par Alassane Ouattara.