Sénégal : Le recours de Khalifa Sall rejeté par la Cour suprême, le rêve présidentiel s'éloigne

Khalifa Sall vient de perdre une étape importante dans son marathon judiciaire. La Cour suprême sénégalaise a rejeté, ce 3 janvier 2019, le recours de l'ancien Maire de Dakar. Sa candidature à l'élection présidentielle de février 2019 se veut par conséquent compromise.

Présidentielle 2019, le duel Macky Sall / Khalifa Sall aura-t-il lieu ?

L'élection présidentielle sénégalaise se tiendra le 24 février 2019. Le président Macky Sall est candidat à sa propre succession. Cependant, l'un de ses plus farouches adversaires, en l'occurrence Khalifa Sall, n'est pas totalement sûr de prendre effectivement part à cette élection. La Cour suprême du Sénégal vient en effet de rejeter « les pourvois formés par Khalifa Ababacar Sall », car « irrecevables ou mal fondés ». Il avait déposé un recours contre sa condamnation pour « escroquerie aux deniers publics » et « faux et usage de faux dans des documents administratifs ».

Cependant, les avocats de l'ancien-Maire de Dakar entendent déposer un dernier recours dit « rabat d’arrêt », permettant de saisir à nouveau la Cour suprême pour dénoncer des vices de forme. Cet autre « recours est suspensif » d’un éventuel arrêt de la Cour. Les avocats de l'opposant disposent donc « d'un mois pour le faire à partir de la notification de la décision de cassation ».

Khalifa Sall est toujours considéré comme dans la course à la présidentielle jusqu'à épuisement de ses recours. A moins de deux mois de la présidentielle, il apparaît donc comme un sérieux challenger pour le président sénégalais. Il espère donc rééditer l'exploit selon lequel il avait remporté les élections législatives malgré sa détention depuis près de deux années. A moins que son dernier recours n'échoue et qu'il ne soit définitivement condamné.