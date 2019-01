Côte d’Ivoire: "Nul ne sera en mesure de troubler la paix" (Ouattara)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a affirmé lundi à Abidjan que "nul ne sera en mesure de troubler la paix" tant qu'il sera à la tête du pays.

Alassane Ouattara rassure les Ivoiriens qu'il aura la "paix" en Côte d'Ivoire

"Nul ne sera en mesure de troubler la paix tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire", a déclaré M. Ouattara, à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'Etat.

"J’entends beaucoup d'inquiétude, arrêtons de nous faire peur, il n'y aura rien, les élections de 2020 se passeront très bien", a-t-il ajouté.

Les guides religieux et les rois et chefs traditionnels avaient auparavant exprimé des inquiétudes concernant les élections de 2020 et appelé à la reprise du dialogue politique pour "un climat social apaisé".

Les rois et chefs traditionnels ont souhaité que les élections de 2020 ne soient pas "un cauchemar" quand le forum des confessions religieuses a appelé à "des actions courageuses pour abattre le mur qui empêche les adversaires politiques de se reconnaître comme frères et sœurs".

Le chef de l'État a rappelé avoir instruit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'effet de rencontrer les responsables politiques et la société civile pour réexaminer la composition de la Commission électorale indépendance (CEI), "fruit d'un consensus" qui ne "ne saurait être remis en cause".

"Ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes isolés lors" des dernières élections locales "que nous allons décrier cette commission", a dit Alassane Ouattara qui a félicité le président de la CEI Youssouf Bakayoko.