Côte d'Ivoire : L'appel de Paris pour une candidature d'Henri Konan Bédié en 2020

La Coordination PDCI-RDA de Paris Lafayette n'a qu'une seule obsession, voir Henri Konan Bédié se porter candidat à la Présidentielle de 2020. Les cadres et militants du vieux parti vivant dans l'Hexagone ont donc produit une déclaration pour motiver leur choix.

Vers une candidature d'Henri Konan Bédié en 2020

Depuis que la Constitution de la 3e République a fait sauter le verrou de la limitation de l'âge, plusieurs leaders politiques ivoiriens pourraient être remis dans la course à la Présidence. C'est le cas d'Henri Konan Bédié qui a lancé la reconquête du pouvoir d'Etat avec son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Le Sphinx de Daoukro, conscient des enjeux de 2020, maintient le flou autour de son éventuelle candidature. « Je ne me prononce pas pour le moment. C’est peut-être oui, peut-être non. Tout est possible conformément aux exigences de la démocratie », a-t-il déclaré lors d'une interview à RFI.

Cependant, les militants PDCI de la diaspora se sont réunis, le 11 janvier dernier, pour donner leur avis sur la question. Au terme de cette rencontre, la Coordination PDCI-RDA Paris Lafayette a produit une déclaration dont copie nous est parvenue.

L'intégralité de la déclaration la Coordination PDCI-RDA Paris Lafayette

Au regard de l’actualité socio-politique en Côte d’Ivoire et des différentes mutations en cours, nous, membres de la Coordination Pdci-Rda Paris LAFAYETTE, soucieux de la stabilité du pays, de la survie de notre parti le Pdci-Rda et de sa marche vers la reconquête du pouvoir en 2020,

Considérant les résolutions des différents Bureaux Politiques des 17 juin, 24 septembre, 8 octobre 2018,

Considérant le 6e Congrès Extraordinaire du 15 octobre 2018, consacrant entre autres, la rupture définitive avec le Rhdp unifié, la création d’une plate-forme citoyenne ouverte, la promotion de la paix, de la réconciliation nationale, la démocratie et l’état de droit,

Considérant les déclarations importantes du président du Pdci-Rda SEM Henri Konan Bédié sur la chaine de télévision France 24, lors de son adresse à la Nation, ainsi que lors de la réception des Rois et Chefs Traditionnels à Daoukro,

Approuvons et souscrivons entièrement aux messages, adressons nos vives félicitations et notre soutien total à SEM Henri Konan BEDIE pour sa hauteur de vue, sa sagesse réconfortante, ses propos rassurants et de haute portée historique pour le PDCI-RDA et pour la Nation ivoirienne. Il sauvegarde ainsi l’œuvre et les valeurs du Président Houphouët-Boigny et nous fixe un cap.

Par contre, nous nous opposons et nous condamnons fermement toutes les manœuvres et les vaines tentatives de déstabilisation et de disparition du PDCI-RDA ourdies par des freluquets politiques. Nous demandons à la haute direction du parti d’engager les procédures afin d’exclure du PDCI-RDA, les Félons qui, curieusement, peinent à assumer avec courage et en toute responsabilité, leurs choix de militer au RHDP unifié.

Tout autant, condamnons nous aussi, le déni de démocratie du pouvoir, qui empêche la prise en compte du choix des populations pour le PDCI-RDA dans plusieurs localités, lors des élections municipales de 2018 à l’exemple du Plateau. Nous désapprouvons également les menaces, les chantages, les agressions et l’utilisation illégale du logo du PDCI-RDA.

De la CONVENTION de désignation du Candidat du PDCI RDA à l’élection présidentielle de 2020, nous, membres de la Coordination PDCI-RDA Paris LAFAYETTE, demandons son organisation dans un délai raisonnable et appelons de tous nos vœux et espérons, SEM Henri Konan BEDIE candidat à la candidature pour 2020. Nous nous engageons à contribuer à sa réalisation et au succès à la Convention du PDCI-RDA, début de la marche unitaire et citoyenne pour la victoire en 2020, la réconciliation et la paix.

Nous adressons nos encouragements et nos félicitations au Secrétaire Exécutif en Chef, Pr. Maurice Kakou GUIKAHUE pour son ardeur à la tâche et sa maestria.

Nous félicitons également Monsieur Joseph KOUAME KRA pour sa nomination en qualité de Vice-président du PDCI-RDA, le saluons et le remercions pour la qualité du travail d’organisation et de remobilisation accompli du PDCI-RDA de la diaspora en général et de France en particulier. On lui doit beaucoup et nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle fonction.

Pour la cohésion sociale, l’unité, la paix, la réconciliation nationale et le rassemblement, nous soutenons SEM Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA, notamment dans la démarche de création de la plateforme citoyenne avec toutes les forces vives du pays et nous restons mobilisés.

Bonne et heureuse année 2019.

Fait à Paris le, 11 janvier 2019

Pour La COORDINATION PDCI-RDA PARIS LAFAYETTE France-Europe.

DIOMANDE Youdé Adama,

HUE Vodji Bertin,

TAHO Jeannette (Mme),

GNAKALE Martial,

KPANGNI Franck Stéphane.