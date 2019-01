Côte d’Ivoire : Bédié n’exclu pas une candidature avec Soro

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) Henri Konan Bédié a affirmé vendredi qu’il n’excluait de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle de 2020 avec pour colistier le président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, en rupture de ban avec le Rassemblement des républicains (RDR), le parti présidentiel.

Bédié fait planer le doute sur le candidat du PDCI en 2020

“Je ne me prononce pas pour le moment. C’est peut-être oui, peut-être non. Tout est possible conformément aux exigences de la démocratie’’, a dit M. Konan Bédié, laissant encore planer le doute sur sa candidature, dans une interview à Radio France internationale (RFI).

Dans une autre interview à France 24 en décembre, le président du PDCI avait déjà refusé de dévoiler le nom du candidat de son parti pour cette élection.

“Il se pourrait que je ne le sois pas. Il se pourrait que je le sois’’, avait-il dit. Une convention du parti doit en décider courant 2019.

Interrogé sur la possibilité de constituer un ticket avec M. Soro, l’ex-chef de l’Etat a répondu que cela “n’est pas exclu’’.

“Ce n’est pas exclu. (Un ticket) Bédié-Soro, Bédié-un autre, ce n’est pas exclu’’, a-t-il indiqué.

Abordant la question de la future plateforme de l’opposition qu’il envisage mettre sur pied, M. Konan Bédié a de nouveau assuré être “en pourparlers’’ avec l’ancien président Laurent Gbagbo, dont il souhaite la libération de la Cour pénale internationale (CPI).

“C’est ensemble que nous serons la grande armada invincible, la grande opposition au RHDP, qui pourrait ravir tous les suffrages en 2020. C’est nécessaire pour la démocratie et le développement durable en Côte d’Ivoire’’, a-t-il estimé.