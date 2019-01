Côte d'Ivoire : Ahoussou Kouadio tranche "Je n'irai pas au Congrès du RHDP"

Jeannot Ahoussou Kouadio a tenu à marquer son refus de participer au Congrès constitutif du RHDP unifié du 26 janvier prochain. Le Président du Sénat ne redoute d'ailleurs pas de perdre ce poste.

Jeannot Ahoussou Kouadio défie le RHDP unifié

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est traversé par un vent de division. Alors que le président Henri Konan Bédié a décidé de retirer son parti de tout processus de mise en place du RHDP unifié, d'autres cadres, dont le vice-président Daniel Kablan Duncan, ont marqué leur adhésion totale à cette plateforme politique chère au Président Alassane Ouattara.

Aussi, les militants du parti septuagénaire sont pris entre le marteau des limogeages en masse de leurs postes de l'Administration et l'enclume d'une sanction disciplinaire au PDCI-RDA selon qu'ils sont pro ou anti-RHDP.

L'ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio a pour sa part décidé de clarifier sa position, peu importe que cela lui coûte un quelconque poste au sein de la République.

« Je vous confirme que je n'irai pas au congrès du RHDP le 26 janvier prochain », s'est-il voulu formel, avant d'ajouter : « On ne nait pas avec les postes on ne meurt pas avec les postes. »

Le président du Sénat s'interroge par ailleurs sur les intrigues politiques actuelles en Côte d'Ivoire : « Comment construire la paix ? On l'adulait, on l'avait déifié et puis patatras. Il faut se remettre en cause. Jusqu'aux magistrats qui viennent parler de pressions, tous les syndicats, les trois, c'est une première dans l'histoire du pays. Donc il faut faire attention, il faut qu'on s'entende, il faut se reparler. Ce ne sont pas les positions d’extrémistes qui vont nous faire reculer. »

Ahoussou Jeannot donne toutefois sa recette pour une paix durable en Côte d'Ivoire. « Ouattara, Bédié et Gbagbo doivent la paix aux Ivoiriens », a-t-il conclu.