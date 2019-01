Côte d’Ivoire: 'candidat en 2020', Guillaume Soro victime ou pétochard ?

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Guillaume Soro, selon le site « L'Afrique aujourd'hui », a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Aussitôt publiée que l'information est démentie par le patron de la communication du Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire M. TOURE Moussa, qui explique que son chef est la victime d'une « création journalistique ». Vraiment ?

Guillaume Soro, une candidature en 2020 toujours non assumée

Guillaume Soro a clairement affiché ses distances d'avec le RHDP unifié en ignorant le dernier congrès de ce nouveau parti politique du Président Alassane Ouattara. Alors que le Congrès constitutif du RHDP se tenait le samedi 26 janvier dernier, le Président de l'Assemblée nationale a préféré s'envoler la veille pour les États-Unis, où il est inscrit dans la prestigieuse université d' Harvard. Le patron des parlementaires ivoiriens ambitionne d'y poursuivre ses études avec en ligne de mire un Doctorat en Finance comme diplôme.

Il faut dire que le Député de Ferkessédougou et ses camarades de parti, le RDR, se défient réciproquement ces derniers temps. Aller à ce congrès où ils sont majoritaires aurait été pour lui une occasion de se faire humilier, quoique le public qui l'avait réhabilité lors du congrès du RDR au Palais des Sports de Treichville aurait pu récidiver si tel est qu’il est vraiment son préféré pour succéder à Ouattara. Toujours est-il que le PAN a brillé à cette cérémonie par son absence et c'est ce qui a donné plus de crédit à l'interview publiée par « L'Afrique aujourd'hui ».

Dans ce papier, Soro Guillaume aurait donné les raisons de son absence au congrès du RHDP. C'est parce qu'il revendiquerait une âme de gauchiste : « Je suis plutôt de gauche et je n'ai jamais été Houphouëtiste. Je ne suis pas de leur parti, le RHDP. Ce samedi, je n'avais donc rien à y faire ». De plus, même si le Président Ouattara lui aurait dit que tout le monde au RHDP a la possibilité de candidater à l'élection présidentielle de 2020, lui préférait voler de ses propres ailes avant d'affirmer, toujours selon cette source : « Je serai candidat en 2020, je suis dès à présent candidat, ce n'est plus négociable ! »

Les Députés Alain Lobognon, Mamadou Soro Kanigui, Alpha Yaya Touré et autres membres de la GSK Team ne cessent d'appeler le chef du Parlement ivoirien à se détourner du parti au pouvoir et à prendre son destin en main. Cette candidature annoncée de Guillaume Soro pour 2020 a tout d’un camouflet pour son (ancien) mentor, le Président Ouattara, qui continue de maintenir le mystère autour de sa volonté de briguer un 3e mandat.

Pour dire que l'actualité du moment en Côte d'Ivoire se prête aux propos attribués à Guillaume Soro et pourtant son service de communication affirme qu'il n'en est rien et que le PAN n'aurait jamais accordé d'interview à ce média.

"Un site internet consacré à l’actualité africaine prête des propos polémiques à SEM Guillaume Kigbafori Soro. Eu égard à ces propos qui suscitent diverses réactions sur les médias sociaux, il me semble utile de préciser que M. Guillaume Soro n’a pas accordé d’interview au site en question. Les inexactitudes et propos controversés attribués au président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire sont à déplorer.

Fait à Abidjan, le 27 janvier 2019

TOURE Moussa

Directeur de la Communication du Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire"

Donner une fausse information peut parfois être tolérée dans la mesure où un journaliste peut être induit en erreur par sa source. Mais inventer une interview que n'a jamais accordée une personnalité à un média est une faute qui passive de poursuites devant la justice pour son caractère expressément nuisible. Il est donc fort bizarre que le service de Communication du PAN n'affiche pas son intention d'intenter un procès à ce média pour les faits de cette gravité.

Cette réaction du service de communication qui n'annonce aucune action en justice contre le journaliste M. Bruno Fanucchi, signataire de l’interview ou son média "L'Afrique aujourd'hui" jette forcement un doute sur cette affaire d'autant plus que Guillaume Soro n'a jamais publiquement désavoué aucun de ses proches qui crient sur tous les toits à longueur de journée qu'il sera en lice pour la présidentielle de 2020.

Et comme le ressortent nos confrères de Ivoiresoir, Guillaume Soro n'est pas non plus à son coup d'essai dans le reniement de sa parole. Outre les propos qui lui sont attribués dans la conversation téléphonique captée par les services secrets du Burkina Faso lors de la tentative de coup d'État manqué contre les autorités de la transition, Guillaume Soro avait déjà nié avoir confié à un journaliste du quotidien Le Monde, au lendemain de la signature de l’accord de Ouagadougou "qu’il allait feinter Gbagbo".

Il ne serait pas surprenant que le téléphone de Guillaume Soro ou de ses proches ait beaucoup sonné après la publication de l'interview. Il est tout aussi certain que ces appels qu'ils pourraient avoir reçus n'avaient pas pour but de féliciter le PAN qui a pu avoir les pétoches et qui cherche à calmer l'affaire par ce démenti peu crédible de son service de communication.

Le journaliste Bruno Fanucchi est injoignable malgré nos nombreuses tentatives. Nous y reviendrons pour plus de lumière sur cette affaire.