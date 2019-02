Côte d’Ivoire: Gon Coulibaly procède au lancement du portail Miliê

Procédant au lancement du Portail du Citoyen "Miliê" , une plateforme interactive de recueil, de traitement et de gestion des préoccupations des usagers de l'administration, le 7 février 2019 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a indiqué que ce dispositif vise à offrir un service public de qualité adapté aux besoins des usagers.

Gon Coulibaly satisfait du nouveau portail Miliê

"Miliê", ("Ma chose" en langue Baoulé), vient renforcer la panoplie d'outils et de supports déployés par le gouvernement pour concrétiser le chantier de la modernisation de l'administration. Il est un « dispositif conçu comme une plateforme entre l'administration et les usagers-clients dans le cadre d'une écoute permanente guidée par le souci de transparence, de traçabilité, d'imputabilité et de responsabilité dans l'action administrative », selon Amadou Gon Coulibaly.

Face aux reproches de lourdeur, de lenteur et de manque de transparence, le portail est une réponse aux dysfonctionnements rencontrés dans les différents services. "Miliê" est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. A cet effet, un Mémorandum d'Entente a été signé entre les deux pays, à travers le ministère ivoirien de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public et le Ministère de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique du Maroc.

La ministre ivoirienne Raymonde Goudou Coffie et son homologue marocain Mohammed Ben Abdelkader ont pris part à la cérémonie.