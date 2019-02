Le Mali remporte la 21e édition de la CAN U20, une première fois

Les Aiglons du Mali ont remporté dimanche leur premier trophée à la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20) qui s’est jouée au Niger, en battant les Sénégalais (3-2) aux tirs au but, après un score de parité (1-1) au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Le Mali, champion de la CAN U20

Samedi, plusieurs supporters maliens ont effectué le déplacement de Niamey pour suivre ce match, la plupart sont partis de Gao, au Nord Mali pour se rendre au stade Seyni Kountche de Niamey.

A l’entame de cette finale qui n’a jamais été remportée par aucune des deux équipes, le Mali a su rapidement se donner l’avantage en ouvrant le score à la 16e minute de jeu sur une action bien conclue de l’attaquant Boubacar Traoré.

Les Sénégalais qui se sont vite fait coupé l’herbe sous les pieds ont essayé de revenir au score avant la mi-temps, sans pouvoir y parvenir. L’arbitre siffle la fin des 45 premières minutes sur ce score de (1-0) donnant l’avance au Mali qui négocie bien jusque-là son match.

A la seconde période, les Sénégalais, menés au score pour la première fois depuis fois depuis le début de cette compétition vont retrouver leur jeu. Avec plus de 60 % de possession et plusieurs tirs cadrés, ils ont pu rétablir la parité au score (1-1) grâce à une belle action bien achevée par Souleymane Aw à la 75e minute de jeu.

Le score de ce match n’évoluera pas jusqu’au coup de sifflet final.

A l’issue des 120 minutes de la prolongation aucun changement n’a été enregistré. Les tirs au but profitent aux Aiglons du Mali qui l’emportent sur trois tirs marqués contre deux pour les Lionceaux du Sénégal.