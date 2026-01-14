© La Côte d’Ivoire et les États-Unis signent un partenariat militaire

Ce mardi 13 janvier 2026, la Côte d’Ivoire et les États-Unis ont officiellement lancé le State Partnership Program (SPP). Il s’agit d’un mécanisme de coopération militaire visant à renforcer durablement les capacités des Forces armées de Côte d’Ivoire, en partenariat avec la Garde nationale de l’État américain de Pennsylvanie.

Côte d’Ivoire : Téné Birahima Ouattara s’accorde avec l’armée des États-Unis

Ce mardi, la Côte d’Ivoire et les États-Unis ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération militaire. Les deux parties ont procédé au lancement officiel du State Partnership Program (SPP) selon l’État-major des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI). La cérémonie de lancement s’est tenue à la salle Hamed Bakayoko de l’Hôtel des Armées, au camp Gallieni, sous la présidence du ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Une séance qui s’est déroulée en présence de l’ambassadrice des États-Unis en Côte d’Ivoire, Jessica Ba Davis.

Ce State Partnership Program est un mécanisme de coopération militaire des États-Unis qui établit un partenariat direct et durable entre la Garde nationale d’un État américain et les forces armées d’un pays partenaire. C’est dans ce cadre que la Côte d’Ivoire et l’État de Pennsylvanie se sont engagés à conclure un partenariat formel au cours de l’année 2026.

La Garde nationale de Pennsylvanie est fière de s’associer à la Côte d’Ivoire dans le cadre du State Partnership Program. Ce partenariat vise à renforcer les capacités de défense mutuelles, à améliorer l’interopérabilité et à accroître la préparation militaire grâce à l’échange… pic.twitter.com/zZWhWGdtDi — U.S. Embassy Abidjan (@USEmbAbidjan) January 14, 2026

Le programme a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des forces partenaires à travers des formations spécialisées, des échanges d’expertise et l’organisation d’exercices conjoints. Il ambitionne également d’améliorer l’interopérabilité, de favoriser le partage d’expériences et d’harmoniser les procédures, dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires croissants.

Le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara a souligné l’importance stratégique de ce partenariat, estimant qu’il vient consolider l’ensemble des actions de coopération existantes entre les Forces armées de Côte d’Ivoire et les forces armées américaines, notamment dans les domaines de la formation, de l’équipement et du renseignement.