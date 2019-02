Côte d'Ivoire : Comment Guillaume Soro entend conquérir le "fauteuil"

Guillaume Soro est résolument décidé à se rapprocher davantage de ses compatriotes. L'ancien Président de l'Assemblée nationale leur a, pour ce faire, ouvert une lucarne sur les réseaux sociaux afin de répondre à toutes leurs préoccupations.

Guillaume Soro se soumet aux questions des Ivoiriens

Guillaume Soro est une personnalité très controversée du paysage politique ivoirien. Alors que certains de ses compatriotes le qualifient de courageux et de sauveur pour son action à la tête de la rébellion, d'autres l'assimilent plutôt en celui par qui le malheur s'est abattu sur la Côte d'Ivoire. A ceux-là s'ajoutent ses anciens camarades de parti avec qui il ne parlent plus le même langage du fait de son refus d'adhérer au RHDP unifié.

Quoi qu'il en soit, Soro Kigbafori Guillaume avait indiqué, lors de sa démission, le 8 février dernier, de la Présidence de l'Assemblée nationale, qu'il quittait le "tabouret" pour aller chercher le "fauteuil". Le Député de Ferkessédougou avait, à cet effet, mis sur pied un Comité politique (CP) à travers lequel il entend participer activement au débat politique sans être désormais astreint au devoir de réserve.

Aussi, dans l'optique de donner le coup d'envoi de ses échanges entre lui et les citoyens ivoiriens, Guillaume Soro a ouvert les débats sur les réseaux sociaux, promettant de n'occulter aucune question, aussi tabou soit-elle.

Le message de Guillaume Soro au peuple ivoirien

Chers Tous,

J’ai décidé de faire chaque pas en avant avec le Peuple. De penser et d’agir en parfaite synergie avec nos populations des campements aux villages et villes, sans oublier l’indispensable diaspora. Car on ne peut faire de la politique pour les gens sans y associer à chaque étape les gens eux-mêmes.

Avec la mise sur pied du Comité Politique, je suis désormais davantage disponible pour partager avec chacune et chacun d’entre vous, des points de vue sur l’évolution politique de notre beau pays, la Côte d’Ivoire.

Je vous invite donc à m’adresser sous ce message, toutes les questions que vous souhaiteriez me poser sur l’actualité politique en Côte d’Ivoire. Je vous lirai et vous répondrai patiemment, sans rechigner à la tâche. Je tiens tout particulièrement à entretenir régulièrement un dialogue direct et permanent avec chacune et chacun d’entre vous !

À vos questions !