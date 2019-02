Côte d’Ivoire: Orange annonce son téléphone "Sanza" en avril

L’entreprise française de télécommunications, Orange, présente dans 20 pays d’Afrique et au Moyen-Orient, a annoncé la commercialisation dès avril 2019 d’un nouveau téléphone mobile "Sanza" pour ses clients de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Burkina Faso.

Orange lance Sanza pour un accès facile à internet

"Dès avril 2019, les clients d'Orange au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire auront accès à une nouvelle catégorie de téléphones intelligents ", a indiqué l’entreprise dans une note, précisant que "les autres pays suivront dans le courant de l'année 2019".

"Sanza" sera commercialisé avec une offre (voix/SMS/data) à environ 12.000 FCFA, a fait savoir la compagnie française, indiquant que ces tarifs vont "différer en fonction des pays, ce qui permettra aux clients d'optimiser leur budget".

Orange a expliqué que son nouveau téléphone mobile, équipé d’une plate-forme de dernière génération très dynamique, a une durée de batterie de 5 jours et est doté de la 3G+, combinée à des fonctionnalités avancées proches d'un smartphone.

"Grâce à Google assistant, "Sanza" surmonte les freins à l'accès à l'internet mobile, liés aux langues et à l'alphabétisation", a également mentionné l’entreprise française qui a soutenu qu’avec son nouveau mobile, les clients accéderont directement aux applications par la voix peu importe l'accent.

Poursuivant, l’entreprise a informé que"Sanza permettra également d'accéder aux applications telles que Twitter, Facebook, YouTube, Google Search et Google Maps, sans oublier Orange Money, l'offre de transfert d'argent et de services financiers et Orange et Moi".

"Sanza est une preuve concrète de la capacité d'Orange à être un acteur majeur de l'inclusion digitale en Afrique et au Moyen-Orient" a dit le directeur général d'Orange Middle East and Africa, Alioune Ndiaye, assurant qu’avec son "accès à internet en mode vocal et son prix attractif, ce mobile est un levier puissant pour développer l'accès à internet pour tous en Afrique".

Orange compte 120 millions de clients avec 3.279 milliards de FCFA de chiffre d'affaires en 2017, a indiqué Alioune Ndiaye, qui a avoué que cela représente une priorité stratégique pour le Groupe.