Côte d'Ivoire : Imminent remaniement ministériel, des ministres en sursis

Comme annoncé par le Président Alassane Ouattara, un remaniement ministériel pourrait intervenir dans un proche avenir. Des ministres en mission à l'étranger ont dû rentrer au pays plus tôt que prévu.

Un remaniement ministériel en vue

Le Président Alassane Ouattara avait annoncé qu'il procéderait à un remaniement ministériel après les élections régionales et municipales. Plus de trois mois après ces scrutins, largement remportés par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié), cette annonce du président ivoirien pourrait connaître son exécution dans les tout-prochains jours.

C'est ainsi que plusieurs ministres du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en mission à l'extérieur, ont dû écourter leur séjour pour rentrer précipitamment en Côte d'Ivoire. Les tractations sont donc en cours pour la formation du nouveau gouvernement ivoirien.

Il convient de rappeler que le Président Ouattara avait manifesté sa volonté de former une équipe gouvernementale avec des personnalités qui partagent pleinement sa vision d'un Parti unifié. Il faudrait également montrer son poids politique sur l'échiquier à l'orée de la présidentielle de 2020.

L'on s'interroge sur le sort des ministres Siandou Fofana et Jean Claude Kouassi, transfuges du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), qui ont perdu les récentes élections locales.

Les jours à venir nous situeront donc sur la nomenclature du nouveau gouvernement ivoirien qui est en passe d'être mis en place.