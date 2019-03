Côte d'Ivoire : le RHDP est le présent et l'avenir de la Côte d'Ivoire (Gon Coulibaly)

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs président du directoire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a déclaré que le RHDP est le présent et l'avenir de la Côte d'Ivoire, intervenant samedi à l'investiture du maire de Boundiali, Mariatou Koné.

Gon Coulibaly investit officiellement Mariatou Koné, maire de Boundiali

"Le RHDP est le présent et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il œuvre à la paix, au vivre ensemble et à la cohésion sociale ", a déclaré le président du directoire du RHDP.

Pour Amadou Gon Coulibaly, le RHDP est "préoccupé par l'amélioration des conditions de vie des populations, a savoir l'accès des Ivoiriens à de meilleurs services sociaux de santé, d'éducation, d'eau ", secteurs dans lesquels, son président, Alassane Ouattara, réussit de grandes performances depuis 2011 ".

Le Chef du gouvernement a demandé une implication plus efficace des cadres dans la gestion de leurs communes et régions, afin de renforcer l'intervention de l'Etat dans leurs localités.

Il a également appelé tous les Ivoiriens à se donner la main pour consolider la paix et la concorde et exhorté les acteurs politiques à la retenue et à plus de responsabilités dans leurs propos.

Dans la même journée, Amadou Gon Coulibaly, a procédé au lancement des travaux de bitumage de 24 km de voirie en faveur de la région de la Bagoué. Les villes de Boundiali, Gbon, Kolia, Kouto et Tengréla, sont les bénéficiaires de ces travaux qui prendront fin septembre 2020, a-t-il indiqué.

Pour le Chef du gouvernement, ces travaux font partie des engagements du président de la République, à améliorer le cadre de vie des populations et à booster le développement local.