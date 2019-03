Présidentielle 2020: Hamed Bakayoko peut-être le successeur de Ouattara (Zasso Patrick)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

L’ancien président de la jeunesse du Rassemblement des républicains, parti présidentiel devenu le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), en janvier 2019, Zasso Patrick, a soutenu jeudi à Abidjan le ministre ivoirien de la Défense Ahmed Bakayoko, peut être le successeur du chef de l’Etat Alassane Ouattara, qui est à son dernier mandat, peut être candidat à la présidentielle de 2020, face à la presse.

Zasso Patrick apporte son soutien à Hamed Bakayoko

"2020 approche et on ne connait pas le successeur du Président Alassane Ouattara. Le président Houphouët-Boigny a préparé Alassane Ouattara, lui aussi a préparé et formé Ahmed Bakayoko. C'est pourquoi en 2020, il est l'homme de la situation surtout pour la stabilité des ivoiriens", a déclaré M. Zasso, au lancement de son mouvement dénommé "Nouvelle Génération".

Face à la presse, l'ancien responsable du RDR, a dit "être prêt à mener dans les jours à venir une vaste campagne pour faire imposer son choix à la jeunesse et au peuple ivoirien".

"Quand on regarde dans l'entourage du président de la république, il n'y a qu'Hamed Bakayoko qui peut faire l'unanimité. Il est l'homme de la situation surtout pour la stabilité des ivoiriens", a insisté M. Zasso, ajoutant qu'il allait "faire des élections de 2020, la priorité de son mouvement".

"A travers ce mouvement que j'ai créé qui a pour priorité les élections de 2020, nous voulons interpeller les jeunes et surtout positionner la jeunesse au cœur du débat politique", aprécisé Zasso Patrick