​Football: La Caf dévoile les chapeaux du tirage au sort de la Can 2019

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) aura lieu, ce vendredi 12 avril, à partir de 20h, au Caire, en Egypte. A cet effet, la Confédération africaine de football a dévoilé ce jeudi, les chapeaux du tirage au sort de la CAN 2019. La répartition des 24 équipes qualifiées dans les différents chapeaux s’est faite conformément au dernier classement FIFA du 4 avril 2019, accepté globalement comme indicateur du niveau de ces sélections. D'après ce classement, la Côte d’Ivoire se retrouve dans le deuxième chapeau en compagnie de la RDC, du Ghana, du Mali, de la Guinée et de l’Algérie

Can 2019 : les quatre chapeaux pour le tirage au sort du 12 avril

Selon le dernier classement Fifa, les chapeaux sont composés de la façon suivante :

CHAPEAU 1 : EGYPTE – CAMEROUN- SENEGAL- TUNISIE- NIGERIA MAROC

CHAPEAU 2 : RDC-GHANA-MALI-COTE D’IVOIRE-GUINEE-ALGERIE

CHAPEAU 3 : AFRIQUE DU SUD-OUGANDA-BENIN- MAURITANIE MADAGASCAR-KENYA

CHAPEAU 4 : ZIMBABWE -NAMIBIE -GUINEE BISSAU -ANGOLA TANZANIE –BURUNDI

Classement FIFA du mois de mars

Pays 7 Cameroun (Niveau 1 – Tenant du titre et 54e mondial)

857 Egypte (Niveau 1 – Pays organisateur et 57e)

1 Sénégal (23e)

2 Tunisie (28e)

3 Nigeria (42e)

4 Maroc (45e)



5 RDC (46e)

6 Ghana (49)

9 Mali (65)

10 Côte d’Ivoire (65)

11 Guinée (68)

12 Algérie (70)

13Afrique du Sud (73)

14 Ouganda (79)

15 Bénin (91)

16 Mauritanie (103)

17 Madagascar (107)

18 Kenya (108)

19 Zimbabwe (191)

20 Namibie (113)

21 Guinée Bissau (118)

22 Angola (122)

23 Tanzanie (131)

24 Burundi (136)

Rappelons que la Coupe d'Afrique des nations de football 2019 est la 32e édition qui doit se dérouler en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Elle est la première organisée avec 24 équipes participantes et à avoir lieu en été, les précédentes éditions se déroulaient dans mois de Janvier. Le tournoi était initialement prévu au Cameroun, mais la Confédération africaine de football a décidé de lui retirer l'organisation le 30 novembre 2018, en raison des retards dans les travaux et de l'insécurité dans plusieurs régions.