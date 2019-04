Côte d'Ivoire: Blé Goudé dresse le profil du prochain président ivoirien

Blé Goudé croit en savoir davantage sur le profil du meilleur candidat pour la présidentielle de 2020. A moins deux ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le débat sur le futur président de la République fait rage, en attendant la décision d'Alassane Ouattara par rapport à un troisième mandat. Les différentes chapelles se préparent ou préparent leurs candidats dans le secret.

Blé Goudé parle du vainqueur des élections de 2020

Il est clair qu'actuellement, tous les partis politiques lorgnent le fauteuil présidentiel. Déjà, les potentiels candidats commencent à faire la cour aux électeurs en sourdine. Mais pour Charles Blé Goudé, le futur président de la Côte d'Ivoire sera celui qui rassemblera les filles et fils de la Côte d’Ivoire, rassurera les Ivoiriens, " et non celui qui leur aura le plus fait peur ".

Dans ses propos, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo soutient qu'il est temps que les politiques écoutent les Ivoiriens, car il y a longtemps que ces derniers " écoutent et subissent les politiques ". Et le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) d'ajouter : " Ceux qui nourrissent l’ambition de gouverner les Ivoiriens doivent accepter d’entendre et de comprendre leurs doutes, leurs peurs, leurs craintes, leurs ententes, pour enfin y apporter des solutions concrètes qui rassurent et qui apaisent les cœurs chargés ".

L'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye va plus loin en appelant au " rejet de cette oligarchie déconnectée des réalités et incapable depuis des années de répondre aux problèmes du pays ".

Blé Goudé, depuis sa libération sous condition par la Cour pénale internationale (CPI), le 1er février 2019, se définit comme le " porte-étendard d'une politique qui rassemble au-delà des clans et qui brise les clivages ".

" Par contre, ceux qui ont pour philosophie de parler uniquement à leurs partisans continueront de diriger leurs clans, ils pourront ainsi se satisfaire de leurs applaudissements à satiété. Seulement, à leurs dépens, ils finiront un jour par apprendre qu’on ne gagne pas des élections qu’avec ses partisans ", prévient l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI).

Contrairement à son mentor Laurent Gbagbo, qui a élu domicile en Belgique, aux côtés de sa seconde épouse et son fils, depuis sa libération, Charles Blé Goudé continue de résider dans un hôtel hollandais en attendant de trouver un pays d'accueil. Les deux hommes étaient poursuivis par la CPI pour crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la crise postélectorale de 2010.