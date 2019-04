Côte d'Ivoire: santé, Amadou Gon définit ses priorités

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Amadou Gon Coulibaly, à la tête du gouvernement ivoirien depuis janvier 2017, a défini récemment ses priorités en ce qui concerne le secteur de la santé. Le chef du gouvernement axe sa stratégie sur trois principaux points.

Amadou Gon et ses priorités dans la santé

Le Premier ministre ivoirien s' est exprimé sur ses priorités en matière de santé et de protection sociale via son compte Twitter. Amadou Gon Coulibaly indique que sa stratégie aura pour ambition, dans un premier temps, de renforcer le programme de gratuité ciblée.

Au cours de son adresse à la Nation, le 31 décembre 2018, Alassane Ouattara a promis de renforcer la gratuité ciblée. Le président ivoirien, à son accession au pouvoir en 2011, avait instauré la gratuité totale des soins. Cette politique a ensuite été remplacée par la gratuité ciblée et sélective, qui ne concernait que le couple mère-enfant, le paludisme, les assujettis et les personnes démunies, ainsi que les urgences médicales et chirurgicales.

Cependant, l' application de cette mesure a suscité de vives protestations tant au niveau des professionnels de la santé qu' au niveau des populations.

Le renforcement du Programme élargi de vaccination (PEV) constitue la seconde priorité d' Amadou Gon Coulibaly. On se rappelle que le 28 mars 2019, le ministre Aka Aouélé Eugène, en charge de la Santé et de l' Hygiène publique, a procédé à l' inauguration du dépôt du PEV de Bouaké.

"Il s’ agit dans la vision du chef de l’Etat, de développer une croissance économique qui génère du bien-être social avec un service public accessible, efficace et de qualité qui se sentira dans le capital humain qui doit son salut à la santé", a-t-il dit à cette occasion. C'est en 2016 qu' a été construit à Abidjan le dépôt central.

La troisième priorité est représentée par le perfectionnement de la Couverture maladie universelle (CMU). Le 20 mars 2019, les autorités ivoiriennes avaient fixé le début des cotisations pour la CMU au 1er juillet. "Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 22 février 2017, fixant le montant et les modalités de recouvrement des cotisations dues au titre du régime général de base et du régime d’assistance médicale de la Couverture maladie universelle", annonçait Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement, à l' issue d'un Conseil des ministres.