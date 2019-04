Côte d’Ivoire : Titrologie, la presse ivoirienne ce 29 avril

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La titrologie de la presse ivoirienne de ce 29 avril 2019 commence par le journal gouvernemental Fraternité Matin, qui dit que pour les concours de recrutement exceptionnel de 10300 enseignants, le Premier ministre Gon Coulibaly a affirmé que « Le gouvernement se donne les moyens de combler le déficit ».

Titrologie de la presse ivoirienne, Bictogo veut dégommer Ahoussou Jeannot

Fraternité Matin, barre également à sa Une « Anne Ouloto se fixe 4 objectifs » dans l’assainissement et la gestion des déchets. Pour l’autosuffisance en riz : « La Chine équipe la Côte d’Ivoire en matériel de production ».

Le Mandat, dit pour sa part que le Premier ministre Gon Coulibaly « recadre Soro » Guillaume. Le Ministre Adjoumani voit le « RHDP » « l’écurie des bâtisseurs de nations ». Adama Bictogo lui demande aux populations de Touba de ne pas se laisser « distraire par des personnes sans courage… »

Le Patriote, le quotidien proche du RHDP met en avant l’avertissement lancé par le Premier Ministre Gon Coulibaly. « À ceux qui « parcourent le pays pour distiller l’intox, vous n’avez ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement ». Ce quotidien fait savoir que 72 643 dossiers ont été reçus pour le concours de recrutement exceptionnel organisé par le gouvernement dans l’enseignement pour contrer les grèves des enseignants.

Notre Voie, affiche dans sa titrologie « Modification de la Constitution, Voici ce que Ouattara veut changer ». Cette source retient aussi la sortie de Bictogo qui dit à propos d’ Ahoussou Jeannot, le Président du Sénat : « Nous n’accepterons plus la ruse ». L’ancien ministre voudrait que M. Ahoussou se prononce pour ou contre une adhésion au RHDP.

Passe d'âme entre Ally Coulibaly et Soro Guillaume

Soir Info, revient sur la sortie du ministre Ally Coulibaly qui « s’attaque à Soro et fait une importante annonce ». La même source évoque une réaction de Soro Guillaume qui dit qu’ Aly Coulibaly « a traité Alassane d’injuste ».

L’Inter, évoque pour sa part les « confidences sur le prêtre qui s’est pendu » dernière en Côte d’Ivoire. Avec Bictogo à sa une « Le RHDP se déchaine sur le terrain ».

Le Jour, fait savoir que pour le Premier Ministre « L’éducation est l’investissement le plus important pour l’avenir d’un pays ».

Le Temps, fait savoir que « les planeurs refusent d’être éjectés du capital de TrCI ». Pour le journal bleu, « Le parti de Gbagbo fait une démonstration de force » pour sa 20e édition de la fête de la Liberté à Duékoué. Le message du Président Laurent Gbagbo à ses partisans : « Je serai avec vous en 2020 »…

LG Infos, reprend le même message du Président Laurent Gbagbo dans sa titrologie. Il aurait également fait savoir que pour lui « Le génocide Wê doit être reconnu ».

Sport, évoquent le business et Didier Drogba, qui « dit comment il est devenu riche ». Pépé a inscrit » ce week-end « son 20e but et égale Hazard » à Lille. Le Belge avait évolué au LOSC avant de filer à l’anglaise pour près de 40 millions d’euros.