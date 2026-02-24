© Côte d'Ivoire - Epstein : le FPI réclame le limogeage de Nina Keita

Le Front populaire ivoirien (FPI) demande des explications aux autorités ivoiriennes sur l’affaire Epstein. Le dossier fait grand bruit en Côte d’Ivoire suite aux échanges révélés entre l’homme d’affaires américain et Nina Keita, nièce du président Alassane Ouattara et DGA de la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire – Epstein : le FPI demande l’ouverture d’une enquête

En Côte d’Ivoire, le parti d’opposition FPI réclame l’ouverture d’une enquête judiciaire dans le cadre du dossier Epstein. Il demande également le limogeage de Nina Keita. Le principal mis en cause dans cette affaire n’est pas ivoirien, le FPI estime que l’apparition du nom de Nina Keita dans les informations révélées ne peut passer sous silence. « Depuis la mise à disposition du public de ce dossier, l’on assiste dans plusieurs pays à une vague de démissions des personnalités impliquées dans ce qui est présenté comme un vaste réseau de proxénétisme, de pédo-criminalité, de blanchiment de capitaux, de chantage et autres crimes odieux », a indiqué le parti.

Le FPI a rappelé que, selon Le Monde, Nina Keita est « citée 300 fois dans les trois (3) millions de documents rendus publics le 30 janvier 2026, sur instruction du président Donald Trump, par la justice des États-Unis d’Amérique, concernant le pédo-criminel américain Jeffrey Epstein ».

Pour le parti de Pascal Affi N’Guessan, il s’agit « d’allégations graves et infamantes ». Le parti s’étonne du « silence assourdissant du procureur de la République qui ne s’émeut guère du fait qu’il pourrait y avoir des victimes mineures vivant sur le territoire national et dont la protection est un devoir régalien pour l’État de Côte d’Ivoire ». Le FPI exige l’ouverture d’une enquête judiciaire par les autorités et la prise d’une mesure conservatoire visant à « décharger Nina Keita de toute fonction publique afin d’éviter une quelconque suspicion d’interférence politique dans ladite affaire ».