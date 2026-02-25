Côte d’Ivoire : le ministre Koffi Kouakou visite l’usine d’eau d’Aghien

En Côte d’Ivoire, le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, le Dr Amédé Koffi Kouakou, a effectué ce mardi 24 février 2026, une visite à l’usine de production d’eau potable d’Aghien. Elle est située à Anyama Débarcadère, dans la commune d’Anyama.

Côte d’Ivoire : Koffi Kouakou voit l’usine d’Aghien 100% prête

En Côte d’Ivoire, face aux préoccupations exprimées récemment par des populations confrontées au manque d’eau, la réponse est enfin là. « L’usine est terminée. Nous sommes à 100 % d’exécution. Il reste essentiellement la pose des canalisations pour alimenter les ménages », a déclaré ce mardi, le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, le Dr Amédé Koffi Kouakou.

D’une capacité de 150 000 m³ par jour, l’infrastructure capte l’eau de surface de la lagune Aghien grâce à des conduites immergées en profondeur. L’eau est par la suite traitée avant d’être refoulée vers deux réservoirs surélevés de 5 000 m³ chacun, puis injectée dans le réseau de distribution.

Selon le Directeur général de l’Office National de l’Eau Potable (ONEP), M. Ibrahim Berté, le projet répond à la raréfaction progressive des ressources souterraines, devenues insuffisantes face à la croissance démographique du Grand Abidjan. Et malgré des analyses initiales révélant la présence de bactéries dans l’eau brute, des expertises techniques internationales ont confirmé la faisabilité du traitement.

L’usine d’Aghien contribuera à l’alimentation en eau potable de Cocody, Bingerville, Abobo et d’une partie de Yopougon, avec un objectif estimé à près de deux millions d’habitants à l’horizon 2040. Le ministre Amédé Koffi Kouakou a alerté sur les risques environnementaux liés aux aménagements anarchiques autour du site, susceptibles d’impacter la qualité de l’eau en saison des pluies. Il a assuré que des dispositions seront prises pour garantir la durabilité de l’ouvrage.