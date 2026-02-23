France : Alassane Ouattara attendu à l’Élysée

En séjour en France, le président Alassane Ouattara sera reçu à l’Élysée par le président Emmanuel Macron ce mardi 24 février 2026. Abidjan n’a pas communiqué sur les raisons du voyage du chef de l’État, parti depuis le 14 février. Sa rencontre est quand même inscrite au calendrier du président français qui doit recevoir d’autres présidents africains ce même mardi.

France : Alassane Ouattara sera reçu par Emmanuel Macron

Le président ivoirien sera reçu à l’Élysée le mardi 24 février 2026 à 20 heures, heure de Paris. Les sujets inscrits à l’ordre du jour ne sont pas communiqués. Les discussions pourraient probablement tourner autour de la double période électorale que la Côte d’Ivoire vient de traverser. Cette rencontre sera l’occasion pour le chef d’État français de réitérer de vive voix ses félicitations à son homologue ivoirien qui entame un quatrième mandat. Les deux personnalités parleront également des partenariats entre leurs pays.

À la proclamation de la victoire d’Alassane Ouattara, Emmanuel Macron a sacrifié à la tradition en lui adressant ses vives félicitations. « Le président de la République a appelé le président de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara pour le féliciter pour sa réélection suite à la proclamation des résultats de l’élection du 25 octobre par le Conseil constitutionnel », avait indiqué l’Élysée. Selon une note de la présidence française, Emmanuel Macron avait déclaré « vouloir poursuivre à ses côtés l’approfondissement et le renouvellement du partenariat déjà très dense entre les deux pays ainsi que le dialogue sur les enjeux internationaux ».

Il faut noter qu’avant Alassane Ouattara, le président français va d’abord échanger avec Michaël Randrianirina, président de la Refondation pour la République de Madagascar. Il va également s’entretenir avec Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (RDC).