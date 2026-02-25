© Bénin : Guy Mitokpè dément son adhésion à la mouvance présidentielle

Au Bénin, l’ancien député Guy Mitokpè et responsable à la communication du parti Les Démocrates (le plus grand parti de l’opposition du pays), a formellement démenti toute adhésion à la mouvance présidentielle.

Bénin : Guy Mitokpè reste dans l’opposition

Au Bénin, lors d’une sortie médiatique relayée par la presse locale, l’ancien député Guy Mitokpè affirme n’avoir posé aucun acte traduisant un ralliement au pouvoir en place. Le responsable à la communication du parti Les Démocrates a expliqué que ses récentes prises de position, interprétées par certains comme un rapprochement avec la mouvance, relèvent avant tout de l’exercice de sa liberté d’expression et de son analyse personnelle de l’actualité nationale.

Guy Mitokpè a aussi précisé que son avenir politique ne se décide pas de manière individuelle. Il a ainsi indiqué clairement qu’il demeure un cadre du parti Les Démocrates et que toute évolution de son engagement politique dépendra exclusivement des orientations et décisions que prendra sa formation politique. « Je n’ai pas rejoint la mouvance », a-t-il martelé. Guy Mitokpè a ajouté que les spéculations à son sujet procèdent davantage d’interprétations hâtives que de faits établis.

Il faut noter que le parti de l’opposition Les Démocrates a installé un comité chargé de réfléchir sur l’avenir du parti dans un contexte politique totalement en mutation où la majorité présidentielle règne en maître. Des conclusions de ces réflexions, dépendra donc du futur choix politique de Guy Mitokpè. Il n’est donc pas exclu que Mitokpè rejoigne « le rang » comme on le dit au Bénin ces derniers jours. Tout dépendra alors du prochain positionnement du parti.