Athlétisme : Sale nouvelle pour les médaillés d’ Asaba

La ville nigériane d’ Asaba avait accueilli les Championnats d’Afrique d’athlétisme l’année dernière. Cette compétition avait brillé par de nombreux disfonctionnements sur le plan organisationnel.

Les participants aux Championnats d’ Asaba doivent oublier leurs performances.

La Confédération africaine d’athlétisme (CAA) vient de taper du poing sur la table en prenant des décision courageuses pour retablir l'ordre et la discipline en son sein. En effet, dans une correspondance adressée aux fédérations membres, l’instance faitière de l’athlétisme annonce l’annulation de nombre de records et autres performances enregistrés lors de la 21e édition des Championnats d'Afrique d'athlétisme tenus l'année dernière à Asaba, au Nigeria.

Dans son courrier, la CAA indique qu’« aucune performance des épreuves de course ne peut être reconnue ». Par contre, la confédération africaine reconnaît celles de certaines épreuves. « Toutes les performances sur les concours sont reconnues, sauf les épreuves de la perche et lancer de poids ». Il en va de même pour les performances des épreuves de marche reconnues par l’instance continentale.

S’agissant des raisons ayant conduit à cette résolution, on évoque la non-conformité de la piste et des installations du stade d’ Asaba où s’est tenue la compétition. Outre cela, plusieurs défauts avaient été observés sur le plan de l’organisation. Des athlètes n’avaient pas pu se rendre à temps dans cette localité située au sud du Nigeria, faute de vols.

Médaillé olympique sur 1500 et 5000 m, le Marocain Hicham El Guerrouj déplore cette décision. « Aucune performance de courses, perche et poids réalisée aux championnats d’Afrique d’athlétisme tenus à Asaba (Nigeria 2018) ne sera reconnue, suite à la non-conformité de la piste. Une vraie calamité. Honte pour mon sport et mon continent. Quel gâchis », peut-on lire sur son compte sur Twitter.