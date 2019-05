Côte d'Ivoire : Retour de Gbagbo, que gagne Konan Kouadio Bertin ?

Konan Kouadio Bertin (KKB) a échangé avec la communauté bété le mercredi 8 mai 2019. La rencontre s' est déroulée à Yopougon, une commune populaire d' Abidjan. Une fois encore, l' ex-leader de la Jeunesse du parti démocratique de Côte d'Ivoire (JPDCI) a saisi l' occasion pour réclamer le retour de Laurent Gbagbo dans son pays. De quoi s' interroger sur les réelles motivations du "fils" d' Henri Konan Bédié.

Konan Kouadio Bertin, nouveau défenseur de Gbagbo

Konan Kouadio Bertin ne rate aucune occasion pour demander le retour de Laurent Gbagbo sur les bords de la lagune Ebrié. KKB, qui a eu une rencontre avec les chefs bété et leur communauté, s' est érigé en fervent défenseur de l' ancien président ivoirien. Répondant aux préoccupations des chefs traditionnels bété, soucieux de s'enquérir des nouvelles de Charles Blé et son mentor, l' ex-député de Port-Bouët a affirmé que son souhait "est que Gbagbo et Blé Goudé puissent revenir au pays. Cela ne peut se faire que par le dialogue".

"Nous devons avoir un comportement de paix, un langage de paix quel que soit le président qui est au pouvoir", a conseillé Konan Kouadio Bertin face à ses hôtes. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2015 a tenu toutefois à faire des précisions. "Le FPI n' est pas mon parti. Je suis PDCI, mais le FPI, c' est ma maison parce que tous mes parents sont FPI. Je ne suis pas à une rencontre avec des militants du Fpi, je n’ en ai pas la qualité, je rencontre la communauté bété. C’est le neveu qui est en face pour échanger sur l’actualité du pays", a poursuivi KKB.

Le profond amour de KKB pour le "Woody"

Avant cette rencontre, Konan Kouadio Bertin avait affiché maintes fois son désir de voir Laurent Gbagbo rentrer auprès des anciens. KKB lui a même rendu visite à La Haye alors que le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) était enfermé à la prison de Scheveningen. À sa sortie de prison, l' époux de Simone a Gbagbo a reçu l' ex-homme fort de la jeunesse du PDCI, en Belgique le 12 avril 2019.

Pourquoi cet amour subit à l' encontre du chef des frontistes ? On se rappelle que pendant la crise postélectorale de 2011 Konan Bertin avait été dur envers Gbagbo, l'accusant de faire couler le sang des Ivoiriens. Et voilà qu'aujourd'hui Konan Kouadio Bertin est le défenseur numéro un du "Woody" de Mama. Calcul politicien ou réelle volonté de réconcilier les Ivoiriens ? L'intéressé tente peut-être de gagner la sympathie des partisans du natif de Gagnoa en vue de la présidentielle de 2020. À moins qu'il soit réellement devenu un chantre de la réconciliation.