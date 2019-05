Côte d'Ivoire : 7000 emplois formels créés par mois (gouvernement)

Le problème d'emplois est crucial dans les pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire ne fait pas exception à la règle. Le pays d'Alassane Ouattara a entrepris des démarches dans le domaine de la création d'emplois formels. Moussa Sanogo, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, s'est exprimé sur la question.

Le gouvernement engagé dans la création d'emplois

À l'occasion des Rendez-vous du gouvernement, le vendredi 10 mai 2019, le ministre Moussa Sanogo a échangé avec la presse. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Porte-feuille de l'Etat, a affirmé que le gouvernement a fourni "beaucoup d'efforts" dans la création d'emplois. À l'en croire, ce sont "7 000 emplois formels" qui sont créés chaque mois.

Aussi, le collaborateur d'Amadou Gon Coulibaly a-t-il insisté pour dire que des exonérations fiscales sont appliquées pour les PME et les entreprises qui créent des emplois. Pour lui, la Côte d'Ivoire est un pays "où les finances sont bien tenues". Il en veut pour preuve la satisfaction des partenaires.

"Au profit des PME, nous avons basculé vers une fiscalité qui prend en compte leurs réalités et leur permet de réaliser des bénéfices", a ajouté le secrétaire d'Etat. Moussa Sanogo a saisi l'occasion pour révéler que "la performance financière du portefeuille de l'Etat, le résultat net est passé d'un déficit de 54 milliards de francs CFA en 2014 à un bénéfice de 70 milliards de francs CFA en 2017 au niveau des participations de l'Etat".

On se rappelle qu'en octobre 2018, le ministre Mamadou Touré, chargé de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, avait fait une sortie qui a provoqué une vague de réactions. "L’Etat ivoirien prévoit la création de 98 642 emplois pour les jeunes de 2018 à 2020 pour un coût de 68, 6 milliards FCFA", s'était-il exprimé. Il a signifié que le taux de chômage était passé de 9 % à 2 % entre 2012 et 2018. Les chiffres fournis par le ministre avaient été vivement critiqués.