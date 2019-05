Côte d’Ivoire: L’auteur d’une rumeur d’attaque armée, arrêté

L’auteur d’une rumeur relative à une supposée attaque armée dans le nord de la Côte d’Ivoire vient d’être mis aux arrêts par la police nationale.

Moustache Diaby arrêté pour avoir véhiculé une rumeur d’attaque armée

Une attaque armée est-elle imminente dans le nord de la Côte d’Ivoire? Cette rumeur véhiculée par un certain Moustache Diaby sur les réseaux sociaux, n’a pas été sans conséquence pour son auteur. L’internaute a été aussitôt recherché et mis aux arrêts par les services de la police nationale ivoirienne. Comme le confirme cette note reçue par afrique-sur7. « Le nommé Moustache Diaby a été interpellé par les services de Police suite à son post sur les réseaux sociaux faisant état d'une probable attaque dans la zone nord du pays », indique la Direction générale de la police nationale (DGPN), ajoutant que l’enquête se poursuit afin d'interpeller les auteurs de cette publication.

« La Police Nationale tient à rappeler aux populations que la publication où le relais d'informations tendant à créer la psychose constitue une infraction à la loi pénale », poursuit la note d’information de la DGPN qui prend le soin d’interpeller les internautes sur leurs publications. « Attention aux informations que vous relayez », prévient-t-elle. Depuis dimanche, un tract signé de la DGPN circulant sous les mentaux, fait état de rumeurs persistantes sur des velléités d’attaques armées, particulièrement aux frontières nord de la Côte d’Ivoire.

Ce tract ajoute que pour prévenir toute atteinte à la sureté de l’Etat et pour maintenir un climat de paix sur l’ensemble du territoire national, l’ensemble des unités de police, sont mises en alerte maximale particulièrement du dimanche 12 mai 06heures au lundi 03 juin 2019 à 18heures. Même si la menace terroriste se fait de plus en plus persistante au nord de la Côte d’Ivoire, en particulier chez notre voisin, le Burkina Faso, il faut éviter de répandre de telles rumeurs au sein des populations si celles-ci ne sont pas fondées. Voici que la police nationale a décidé de sévir. Et Moustache Diaby l'apprendra à ses dépens.