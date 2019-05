Côte d'Ivoire : Cybercriminalité, épinglé après le retrait d'un chèque volé

La cybercriminalité continue de faire rage à Abidjan et dans les pays de la sous-région. La PLCC vient de mettre le grappin sur un quidam qui a osé retirer plus d'un million de francs CFA avec un chèque volé.

La cybercriminalité bat son plein à Abidjan

Depuis le début des années 2000, une autre forme de délinquance est née et s'est amplifiée dans la capitale ivoirienne. Il s'agit de la cybercriminalité qui a pris des proportions de plus en plus inquiétantes. Pour cette course à l'argent facile, des personnes sans vergogne se livrent à des pratiques qui ont abouti à la ruine d'honnêtes citoyens.

C'est ainsi que les autorités ivoiriennes ont mis en place la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC). Cette unité spéciale vient de prendre dans ses filets un gros poisson qui a poussé l'audace jusqu'à son comble en retirant la somme de 1 280 000 F CFA soit 1955 euros avec un chèque frauduleux.

Il ressort des faits qu'une dame, chef d'entreprise très prospère, a reçu une notification sur son téléphone mobile faisant état d'un retrait de la somme susmentionnée sur l'un de ses comptes bancaires. Ayant pris attache avec son gestionnaire, elle est informée de l'effectivité de ce retrait.

Elle saisit donc la PLCC, qui, en collaboration avec le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN), réussit à débusquer l'auteur de ce retrait frauduleux. Ce dernier n'a d'ailleurs pas mis du temps à avouer son forfait, et à citer son complice. Ce cybercriminel a donc été placé en détention afin qu'il réponde de ses responsabilités. Les enquêtes sont également en cours pour démanteler ce réseau.