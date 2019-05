Côte d’Ivoire: Soro traité de démagogue par son ex-flatteur Alpha Yaya

Guillaume Soro est-il devenu un pestiféré? Depuis sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, l’ex PAN dérange, même certains de ses anciens amis.

Quand Soro Guillaume est traité de démagogue par son ex flatteur Touré Alpha Yaya

Guillaume Soro a quitté la présidence de l’Assemblée nationale ivoirienne pour entamer depuis quelques temps, une carrière politique en solo après qu’il a refusé d’adhérer au parti unifié RHDP. Comme lui même le disait récemment: « Ceux qui étaient avec Soro président de l’Assemblée nationale, partiront, mais ceux qui étaient avec Soro en tant qu'homme, resteront ». Eh bien, le Président du Comité politique n’avait pas tort. Et au nombre de ceux qui lui ont aussitôt tourné le dos pour ‘’sécuriser’’ leur ‘’mangement’’, le député-maire de Gbon-Kolia, l’honorable Touré Alpha Yaya. L’élu de la nation, naguère un laudateur indécrottable de Soro, est devenu, moins d’un mois après son incroyable volte-face, l’un des plus grands pourfendeurs du président du Comité politique.

Alors que, dans le camp de son ex mentor, des consignes auraient été données pour ne pas lui en vouloir pour son nouveau choix politique, Touré Alpha Yaya semble aveuglé par la jouissance actuelle que lui accorde le RHDP. Et pour prouver à ses nouveaux mandants sa ''fidélité et sa loyauté'' (sic), l’ex flatteur de Guillaume Soro se permet quelques piques à l'endroit de son ancien mentor. «La théorie est facile mais la pratique est difficile. Laissez donc parler les parleurs. Mais aussi les censeurs, ceux qui se croient fondés à juger les autres et à distribuer les bons et mauvais points. Le terrain nous départagera. Nous devons nous battre tous, pour le bien-être des Ivoiriens et pour nos enfants », dit-il d’entrée de jeu dans une publication sur sa page Facebook. Et pour mieux narguer l’ancien président de l’Assemblée nationale dont-il ne se cachait pas de vanter les qualités d’homme d’Etat, jusqu’à une époque récente, l'honorable Touré Alpha Yaya continue de déverser sa bile à mots voilés, peut-être pas suffisamment courageux pour affronter le député de Ferkessédougou.

La candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de 2020, dérange

«Le président de la République (Alassane Ouattara) a une vision pour notre pays dont il ambitionne de faire une nation émergente. C'est de cette vision que participent les grands chantiers qu'il a ouverts et les réalisations déjà faites et qui couvrent le territoire national. Il démontre par là qu'il est un homme d' Etat, à différencier de l'homme politique. Celui-ci pense à la prochaine élection et a un discours flatteur et démagogue, celui- là pense au bien- être et au mieux- être des populations et travaille pour les générations futures ». Il apparait clairement que l’homme politique dont parle le député-maire de Gbon-Kolia, est bel et bien Guillaume Soro. Le Président du Comité politique a effectué une longue tournée dans la région du Hambol fin mars-début mai; laquelle tournée lui a permis de s’imprégner des réalités des populations envers lesquelles il a pris plusieurs engagements dont la construction d’écoles, de mosquées, de pompes hydrauliques, etc. Mieux, il est de plus en plus question de la candidature de Guillaume Soro à la présidentiellede 2020. Est-ce cette candidature qui dérange autant? Rien n'est moins sûr!