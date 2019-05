Côte d’Ivoire : Des Ivoiriens choississent le Ministre Mabri Toikeusse

Le Ministre Albert Mabri Toikeusse a été élu Président de "US ALUMNI CÔTE D'IVOIRE ", l'association des étudiants ayant fait leurs études aux États-Unis, au terme d'une Assemblée générale qui s'est tenue le samedi 18 mai 2019 à Abidjan.

Mabri prend les devants des relations entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis

Encore une autre corde à l'arc de Mabri Toikeusse. Au cours de cette AG, les membres de la nouvelle association ont pris l'engagement de mettre l'expertise et les compétences des Ivoiriens ayant vécu aux USA au service de la Côte d'Ivoire. Et, à l'unanimité ils ont porté leur choix sur un ancien de Georges Washington University en la personne du Dr Abdallah Toikeusse Mabri. L'élection du Ministre Mabri, pour ces anciens des USA, tient à son expérience dans la gestion étatique depuis plusieurs années.

En effet, le nouveau président de "US ALUMNI CÔTE D'IVOIRE" a occupé de hautes fonctions notamment il fut Ministre d'État, Ministre de la Santé et de la Population; Ministre d'État, Ministre du Plan et du Développement; Ministre des Affaires Étrangères, avant d'être aujourd'hui à la tête du département ministériel de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

En outre, explique-t-on, le Dr Abdallah Toikeusse MABRI a été la cheville ouvrière de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à deux importants programmes américains que sont le Plan d'urgence americain pour la lutte contre le VIH/SIDA (PEPFAR) et le Millénium Challenge Corporation (MCC). Rappelons que le Dr MABRI a récemment séjourné aux USA, mission au-cours de laquelle il a eu des rencontres de haut niveau qui ont débouché sur des financements américains dans les domaines de recherche.