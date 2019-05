Foot : Nicolas Pépé grand vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé

Auteur d’une saison exceptionnelle avec Lille, Nicolas Pépé a remporté le prix Marc-Vivien Foé. Celui-ci récompense le meilleur joueur africain évoluant dans l’élite du football français.

Nicolas Pépé succède au Camerounais Karl Toko-Ekambi.

Comme pressenti,est le grand lauréat du. Il a reçu son trophée samedi avant la rencontre entre Lille et Angers, match durant lequel il a inscrit un doublé (victoire 5-0). L’attaquant réalise une saison exceptionnelle avec Lille. Le club nordiste est assuré de finir dauphin du Paris Saint-Germain (PSG). Son attaquant ivoirien y est pour grand-chose, il a inscrit 22 buts en Ligue 1 (deuxième meilleur buteur) et délivré 10 passes décisives.Des chiffres qui parlent donc Nicolas Pépé. Il devance cette année sur le podium le Tunisien(Saint-Etienne) et le Sénégalais Ismaïla Sarr (Rennes). Il s’agit de la deuxième récompense de la saison pour l’international ivoirien. Il y a quelques jours il avait été désigné meilleur joueur de son club cette année . L’attaquant de 23 ans est le troisième ivoirien après Gervinho (2010, 2011) et Jean-Michaël Seri (2011) à recevoir ce trophée initié en 2009 par Radio France Internationale.Nicolas Pépé succède donc au Camerounais Karl Toko-Ekambi, lauréat l’an passé avec Angers, évoluant aujourd’hui à Villareal en Espagne. Comme son prédécesseur, Pépé pourrait quitter le LOSC après la fin de la Ligue 1. Il est très courtisé sur le marché des transferts et son départ semble déjà acté dans son club.Avant son départ, l’attaquant lillois peut encore décrocher une autre récompense individuelle. Il est nominé aux Trophées UNFP pour le meilleur joueur du championnat de France cette année. Le vainqueur sera connu ce dimanche soir.