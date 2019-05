Côte d’Ivoire: Ouattara court un grave danger, ce que dit un Pro-Soro

Le silence du régime Ouattara face aux nombreux cas de violence qui s’opèrent en Côte d’Ivoire ces derniers temps, inquiètent nombre d’Ivoiriens.

L’incapacité de Ouattara met en danger la Côte d’Ivoire, selon le MVCI

Le Président Alassane Ouattara aurait-il du mal à trouver des solutions aux nombreux problèmes communautaires, d’insécurité et autres qui minent la Côte d’Ivoire depuis un certain temps? Dans une déclaration dont afrique-sur7 se fait l’écho, Sékongo Félicien, Président du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI), prévient le chef de l’Etat ivoirien que si rien n’est fait au plus vite pour ramener le pays dans un Etat de droit, la situation pourrait bien évidemment lui échapper.

« À Abidjan (Attécoubé), à l’ouest (Sipilou), au centre (Béoumi, Kocumbo), etc... Les populations ont manifesté ces derniers jours avec davantage de violences contre les symboles de l’Etat et les personnes qui incarnent l’autorité publique. Si l’on ne saurait se réjouir de ces mouvements aux conséquences parfois tragiques, force est de constater que c’est le manque de réponses des autorités aux diverses préoccupations du peuple qui les motive », se désole-t-il. Pour ce proche de Guillaume Soro, un gouvernement incapable de répondre à ses devoirs régaliens, ne peut bénéficier pendant longtemps de la confiance et l’indulgence des populations.

C’est pourquoi, dira-t-il, lorsqu’à Attecoubé, les populations se sont soulevées lundi, car exaspérées par l’insécurité semée par «les microbes » (jeunes délinquants), ‘’nous ne pouvons que dénoncer une fois de plus l’échec du régime Ouattara’’. « Mais comment pouvait-il en être autrement ? », s’interroge Sékongo Félicien qui répond que quand toutes les ressources et les forces de l’Etat sont mobilisées pour se pavaner et pour vociférer, espérant ainsi pouvoir imposer un parti-Etat, comment s’intéresser aux missions régaliennes? « Il n’y a plus de doute. L’Etat peine à assumer ses responsabilités et à accomplir ses devoirs à l’endroit du Peuple. A l’évidence, s’éterniser au pouvoir envers et contre tous est aujourd’hui la préoccupation principale du régime », dénonce-t-il.

Au régime d’Alassane Ouattara, le Président du MVCI rappelle que l’histoire des dictatures est éloquente. « Un peuple insatisfait et muselé finit toujours par sortir de sa torpeur. Un jour, le peuple se décidera de rompre les chaines quelle que soit la taille de celles-ci. Ce jour-là, aucune intimidation, aucune menace, ni aucune répression ne viendront au bout de la détermination du Peuple ivoirien profondément abusé et totalement désillusionné », prévient-il.