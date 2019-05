Foot : Première manche entre le Wydad et l’ES Tunis ce vendredi

Le Wydad Casablanca reçoit l’Espérance de Tunis ce vendredi soir (22hTU) pour la finale aller de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football.

Les Tunisiens vont tenter de conserver leur couronne face au Wydad.

Tenant du titre de la Ligue des champions africaine, l’Espérance de Tunis remet son titre en jeu ce vendredi face au Wydad Casablanca. Le club marocain, vainqueur du trophée en 2017, accueille les Tunisiens pour la finale aller de la compétition. La rencontre va se disputer ce vendredi au stade de Rabat.

En déplacement, l’Espérance de Tunis pourra tout de même compter sur près de cinq mille supporters au Complexe sportif Moulay Abdallah. Les poulains de Mouine Chaabani affichent une copie correcte jusqu’ici, n’ayant concéder aucune défaite. Les Sang et Or ont terminé en tête de leur poule avec quatre victoires et deux nuls. Ils ont ensuite dominé les Algériens de Constantine en quarts (6-3, score cumulé). Les Tunisois se sont ensuite défaits des Congolais du Tout-Puissant Mazembe (1-0, score cumulé) pour s’ouvrir les portes d’un probable quatrième sacre continental.

A domicile, le Wydad Casablanca va tenter de prendre sa revanche sur son adversaire. Celui-ci l’avait emporté lors de la dernière finale qui les a opposés en 2011. Les Marocains rêvent à nouveau de soulever le trophée de la Ligue des champions comme en 2017. Pour se hisser en finale, les hommes de Faouzi Benzarti ont écarté les Guinéens d’Horoya en quarts (5-0) avant de battre les Sud-africains de Mamelodi Sundows (2-1, score cumulé), champions en 2016, en demi-finale.

Cette rencontre est assez spéciale pour l’entraineur des Marocains.Le technicien tunisien Faouzi Benzarti retrouve l’ES Tunis, club qu’il a entrainé à quatre reprises entre 1993 et 2017.