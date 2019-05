PDCI: un membre du bureau politique démissionne et rejoint le RHDP

La saignée continue au PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). Après Ahoussou Kouadio Jeannot qui a déposé ses valises au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, coalition au pouvoir), un membre du bureau politique vient de lâcher Henri Konan Bédié.

Le PDCI perd un autre cadre après Ahoussou

Le PDCI n' a pas encore fini de digérer le départ d' Ahoussou Kouadio Jeannot qu' il doit faire face à la démission de Dr Christiane Djaha, anciennement membre du bureau politique du parti d' Henri Konan Bédié.

C'est au cours d' une conférence de presse tenue le jeudi 23 mai 2019 que Dr Christiane Djaha a annoncé son changement de cap. "Je suis au PDCI-RDA de façon naturelle et depuis une vingtaine d'années je l' ai servi. D'abord, comme présidente de comité de base, puis présidente communale de l' UFPDCI (Union des femmes du PDCI, Ndlr), secrétaire général de section et actuellement membre du bureau politique et délégué communal d'Adjamé 1", a indiqué la concernée.

Dr Christiane Djaha, qui soutient avoir milité "avec dévouement et loyauté dans l' espoir d' un progrès pour tous et d' un bonheur pour chacun", semble décu des dirigeants du parti septuagénaire. "Aujourd'hui, la nouvelle ligne politique du PDCI-RDA me fait perdre mes repères et ne retient plus mon assentiment" a-t-elle justifié avant d' annoncer son départ. "En conséquence, je décide à compter de ce jour de démissionner de mes charges de déléguée du PDCI-RDA d' Adjamé 1 et d' adhérer au RHDP unifié dirigé par Son Excellence le président Alassane Ouattrara", s' est-elle exprimé.

La nouvelle recrue des houphouëtistes entend ainsi "œuvrer effectivement à une réconciliation durable, à la paix et à la stabilité, gages du développement" de la Côte d' Ivoire. Henri Konan Bédié vient d' enregistrer là une autre défection dans sa troupe. Après le départ retentissant d' Ahoussou Jeannot, le "mercato politique" se poursuit. Le RHDP est bien décidé à enrichir son équipe en puisant dans le vivier du plus vieux parti politique ivoirien.