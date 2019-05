Côte d’Ivoire : Le pays a les caractéristiques d'une économie émergente

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a soutenu que la Côte d’Ivoire présente les caractéristiques d’un pays en voie d’émergence.

La Côte d'Ivoire sur la bonne voie l'émergence

« Nous sommes sur la bonne voie pour faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent. Le pays commence à présenter les caractéristiques d’une économie émergente », a indiqué Nialé Kaba à l’occasion de son intervention à la tribune « Les Rendez-vous du gouvernement » du CICG, le 23 mai 2019 à Abidjan. Selon la ministre du Plan et du Développement, l’économie ivoirienne se transforme, portée par de grands projets structurants dans tous les secteurs socio-économiques, ainsi que des investissements dont le taux s’est accru, de 8,2% en 2011 à 20,8% en 2018.

En outre, l’économie montre, dans son évolution actuelle, une progression des secteurs secondaire et tertiaire, alors que le secteur primaire est en recul. Bien que la Côte d’Ivoire soit un pays agricole, a expliqué Nialé Kaba, la contribution du secteur primaire à l’économie nationale s’est réduite de 2,4 points, passant de 22,2% à 19,8 %. Celle du secteur tertiaire est en progression de 1,6 point pour se situer à 32,9% entre 2012 et 2018. Le secteur industriel du pays se consolide, avec une contribution qui a atteint 25,2% en 2018, contre 24% en 2012. La Côte d’Ivoire a fait un bond dynamique entre 2011 et 2018, a dit la ministre Nialé Kaba.

Autre sujet abordé, la réussite du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2019), dont l’objectif est d’améliorer la planification et mesurer les progrès de la Côte d’Ivoire. « Les chiffres du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH) sont utiles à la Côte d’Ivoire pour projeter son développement et mesurer ses progrès. Je souhaite l’accompagnement de tous les Ivoiriens pour que le RGPH 2019 soit un succès », a dit Nialé Kaba.