Basket : Un coach africain en finale des play-offs en NBA

Le technicien congolais Patrick Mutombo va officier pour la finale des play-offs de la NBA avec les Toronto Raptors. Il est coachassistant au sein de l’équipe canadienne qui a atteint ce stade de la compétition pour la première fois.

Pour la première fois de leur histoire, Toronto va disputer la finale des play-offs de la NBA. Dans la nuit de samedi à dimanche, la franchise canadienne a obtenu son ticket historique en s’adjugeant sa quatrième victoire (100 à 94, 4-2 sur l’ensemble des rencontres) face à Milwaukee. Homme de l’ombre de cette performance,, actuel assistant du coach des Raptors Nick Nurse.Arrivé sur le banc de Toronto en 2016, Patrick Mutombo n’a pas eu la carrière de joueur à laquelle il s’attendait. Il a été contraint d’arrêter sa carrière à 30 ans en 2010 à cause de douleurs récurrentes au dos alors qu’il évoluait en D-League l’antichambre l’élite du basketball américain. Durant sa courte carrière entamée en 2003, il a joué en Italie (Messine, Rosetto, Air Avellino, Udine et Ferrara), en Grèce (Trikala) avant de retourner aux Etats-Unis à Bakersfield Jam en 2009.Patrick Mutombo n’a pas tardé avant d’entamer sa carrière d’entraineur. Il a débuté en tant qu’assistant à Metropolitan state en 2011, club où il fait ses classes avant de signer en pro. Il rejoint ensuite les Nuggets de Denver pour le même poste où il officie entre 2012 et 2015. Après une année à Austin Spurs, il atterrit en 2016 comme coach assistant des Toronto Raptors.Agé de 39 ans, il pourrait atteindre une consécration en cas de victoire en finale des play-offs. Ceux-ci doivent se disputer du 3 au 17 juin prochain contre Golden State. En Afrique, Patrick Mutombo participe régulièrement au coaching des jeunes joueurs via la structure « Giants of Africa », mise en place par, patron des Raptors, et aussi à travers les différentes activités organisées par NBA Africa.