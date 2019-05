Côte d'Ivoire : La jeunesse du PDCI appelle à une union Bédié-Gbagbo

Valentin Kouassi, président de la jeunesse urbaine du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a exprimé le souhait de voir naître une alliance entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C' était lors d' un meeting tenu le samedi 25 mai 2019, à Agboville.

Valentin Kouassi prône une union PDCI-FPI

Laurent Gbagbo avait dépêché Assoa Adou auprès d' Henri Konan Bédié, le jeudi 23 mai 2019. Ce rapprochement entre le PDCI et le Front populaire ivoirien (FPI) a débuté depuis bien avant cette rencontre. Le mardi 7 mai 2019, Maurice Kakou Guikahué s' est rendu à Bruxelles, où il a rencontré Laurent Gbagbo. Le secrétaire exécutif du PDCI a traduit "la compassion et le soutien" de son président au fondateur du FPI. Le communiqué qui a sonctionné ce tête-à-tête stipule qu' après "analyse de la situation socio-politique, les deux partis (PDCI et le Front populaire ivoirien,FPI) sont constaté qu' il était fondamental d' œuvrer ensemble pour le retour d' une paix définitive en Côte d' Ivoire".

Pour Valentin Kouassi, président de la JPDCI urbaine, il est plus qu' urgent pour Bédié et Gbagbo d' unir leurs forces. "Pendant tout le temps, ils n' ont rien apporté. Pendant dix ans, nous avons chômé, ils n' ont pas sécurisé la Côte d' Ivoire. Ils n' ont fait que la promotion des clans (...) Il est temps que les Ivoiriens se mettent ensemble. Il est temps que le PDCI et le FPI se mettent ensemble. Aujourd'hui, la jeunesse du FPI et de tous les partis politiques se sont mis ensemble pour créer une plateforme qui s' appelle Coalition de la jeunesse ivoirienne pour la démocratie), a-t-il lancé.

Valentin Kouassi a saisi l' opportunité pour fustiger le pouvoir d' Alassane Ouattara. "Ne vous faites pas tromper. Les vendeurs d' illusion vont venir ici, des gens qui n' ont de projet que leur ventre et leurs intérêts personnels et faire en sorte que votre avenir soit hypothéqué. Ils n' ont rien fait pour la Côte d' Ivoire, ce n' est pas en un an qu' ils vont construire la Côte d' Ivoire", a dénoncé le chef de file de la JPDCI urbaine en face des militants du parti septuagénaire.