Côte d'Ivoire : Le deuil frappe la famille d'Houphouët-Boigny

Un nouveau coup dur pour la famille héritière de feu le président Felix Houphouët-Boigny. N'Deye Thiam, la nièce du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, est décédée mardi 28 mai 2018 dans une clinique à Abidjan.

N'Dèye Thiam, la petite fille de feu Houphouët-Boigny est décédée

C'est la consternation dans la grande famille Houphouët-Boigny, N'Dèye Thiam, l'une des petites filles de l'ancien président Ivoirien est décédée le mardi dernier. Cette tragique disparition n'est pas sans laisser dans l'émoi les membres de sa famille biologique et politique. Militante active du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'ex-chef d'Etat ivoirien par ailleurs président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié ne manquera pas de lui rendre un vibrant hommage.

«Nous perdons une sœur, mais surtout, une grande militante loyale et fidèle du PDCI-RDA. Elle a su rester engagée et déterminée dans les actions de notre parti. Cet engagement, sans faille, et sa générosité resteront gravés, sans nul doute, en lettres d’or dans nos cœurs pour toujours», a écrit le président du PDCI-RDA dans un communiqué à nous transmis.

Feue N'Dèye Thiam avait pour frères, le gouverneur Augustin Thiam du District autonome de Yamoussoukro, et Tidiane Thiam, Banquier et ex-ministre du Plan sous Robert Guéi, tous des petits enfants du premier président ivoirien. Feu le ministre Amadou Thiam, leur père avait pour épouse Mariétou Sow, l'une des nièces d'Houphouët-Boigny.

Après la disparition de son frère, l'ex ministre Daouda Thiam en octobre dernier, c'est un autre coup dur pour la famille héritière de l'ancien président Félix Houphouët Boigny.