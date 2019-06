Côte d' Ivoire : les nouveaux prix du carburant connus

Les prix du carburant à la pompe pour la période du 1er au 30 juin 2019 sont connus. Ils ont été dévoilés le vendredi 31 mai 2019 par la Direction générale des hydrocarbures (DGH).

Les prix du carburant restent inchangés

La Direction générale des hydrocarbures a déterminé les prix maxima des produits pétroliers sur la période du 1er au 31 juin 2019. Le super sans plomb est à 630 francs CFA le litre ambiant, tandis que le litre du gazoil moteur s'élève à 615 francs CFA. Selon la DGH, la valeur du pétrole lampant est fixée à 555 francs CFA. Les prix restent donc inchangés.

A en croire la note publiée par la Direction générale des hydrocarbures, pour le mois de juin, au niveau du gaz butane, la bouteille de 6 kg devra être commercialisée à 2000 francs CFA, celles de 12,5 kg et 15 g, respectivement à 5 200 francs CFA et 6 965 francs CFA.

Le communiqué précise que les bouteilles de 17,5 kg, 25 kg et 28 kg sont vendues à 8 115 francs CFA, 11 610 francs CFA et 13 000 francs CFA. La direction générale des hydrocarbures soutient que toute violation de ces prix indiquée expose les contrevenants aux sanctions en vigueur.

Placée sous tutelle du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, la Direction générale des hydrocarbures a une mission s'articulant autour de quatre axes. En effet, elle est chargée de l'élaboration, du suivi et de l'application de la législation et de la réglementation dans le secteur. Cette structure a aussi pour vocation de conduire la recherche et l'exploitation des hydrocarbures et de mettre en Énergie en œuvre la politique de développement des industries.

La direction des hydrocarbures assure également l'approvisionnement du territoire national en produits pétroliers et gaziers et contribue à l'élaboration du bilan énergétique national.