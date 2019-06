Muhammadu Buhari convoque un sommet contre Boko Haram

Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé la tenue d’un sommet sur la lutte contre Boko Haram. Celle-ci concerne les chefs d’Etat de la Commission de du Bassin du Lac Tchad (CBLT).

Muhammadu Buhari invite ses pairs pour discuter de la lutte contre le terrorisme.

Ces dernières semaines, la nébuleuse terroriste Boko Haram a montré qu’elle n’était pas encore à bout. Le groupe djihadiste a en effet revendiqué plusieurs attaques dont les plus récentes ont eu lieu au Tchad et au Niger. Face à cette recrudescence des activités terroristes, le président nigériana annoncé samedi la tenue à Abuja d’une conférence sur la lutte contre.Muhammadu Buhari a convoqué cette rencontre en tant que président en exercice de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). Cette organisation sous-régionale regroupe cinq pays : le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine (exemptée des agissements de Boko Haram) et le Tchad. Ce énième rendez-vous prévu le 12 juin dans la capitale nigériane devrait permettre de mener des réflexions sur les nouvelles stratégies pour en finir avec le groupe terroriste. « Il s’agira d’expérimenter de nouvelles pistes qui devraient aider à dissiper définitivement l’organisation terroriste dans la sous-région du lac Tchad », a déclaré le chef de l’Etat récemment réélu .Le président nigérian a fait cette annonce au sortir d’un tête-à-tête avec son homologue tchadien. Les deux dirigeants prenaient part à la 14e conférence des chefs d‘État et de gouvernement de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).