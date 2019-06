Côte d’Ivoire: ''Que Guillaume Soro vienne au pouvoir'', (Pro-Soro)

Guillaume Soro est considéré par nombre de ses partisans comme l’homme de la situation en 2020 à même de diriger la Côte d’Ivoire et de remettre en confiance tous les Ivoiriens.

Mamadou Traoré parle de la peur qui anime les familles des proches de Guillaume Soro

Il faut avouer qu'aujourd'hui nous les Soroistes, nos parents et amis, vivent la peur dans le ventre. Quant à nous autres, compagnons de Guillaume Soro pendant les moments de braise, nous avons extirpé de nos coeurs la peur. Mais ce n'est malheureusement pas le cas des membres de nos familles. Et pour cause. Hier nuit, sans le vouloir, j'ai donné à mon diamant noir l'une de ces grandes frayeurs de sa vie. En effet, venus avec elle rendre visite à une sœur dans un quartier de la Riviera III, j'ai voulu aller me dégourdir les jambes à travers les cents pas quotidiens que j'ai l'habitude de faire. D'habitude cela ne me prend pas plus de 30mn. Mais hier, à la grande surprise de mon diamant noir, pendant deux heures j'étais dehors.

Ce qui n'est pas de mes habitudes. Ayant constaté que je ne suis pas sorti avec mes téléphones portables imaginez la panique qui s'est emparée d'elle à cette période où les Soroistes sont régulièrement enlevés par une Gestapo des temps modernes. Sachant son époux dans l'oeil du cyclone, la pauvre dame, toute paniquée et effrayée a fait le tour du quartier à pied, implorant la clémence du seigneur. En larmes, elle recherchait comme une folle dans ce quartier inconnu d'elle, dans la nuit noire son têtu d’époux, son rebelle d’époux. Cet époux qu'elle ne lâche plus d'un pas quand il sort craignant qu'on peut l'enlever à tout moment. Et qu'étais-je en train de faire en ce moment pendant que la pauvre dame me cherchait, comme Agar, la mère d'Ismael affolée courant dans tous les sens à la recherche de l'eau pour son fils dans le désert de la Mecque et implorant l'aide de Dieu?

J'étais tout simplement en train de bavarder tranquillement, de parler tranquillement politique avec un ami de longue date que j'ai croisé par hasard dans mes ballades. Et je n'avais pas vu le temps passer . C'est donc tout surpris que dans notre causerie, nous avons aperçu mon diamant noir, subjuguée en me voyant et transpirant à grosse goutte. C'est avec un effort surhumain fait sur elle qu'elle ne s'est pas jetée de colère sur moi pour me donner des coups comme une mère le ferait à son enfant qu'elle vient de retrouver après l'avoir vainement cherché dans la rue. M'ayant vu, poussant un œuf de soulagement, elle s'est contentée de me demander tranquillement, de sa voix douce et calme, de rentrer à la maison car je ne peux imaginer la frayeur que je lui ai causée.

''Que Guillaume Soro vienne au pouvoir afin que les ivoiriens vivent sans crainte''

Tout honteux et gêné, j'ai du dire au revoir à mon ami et me contenter de suivre mon diamant noir toute fâchée qui me devançait dans de longues enjambées de colère. Arrivés à la maison chez la sœur en question, je lui ai demandé pardon pour cette frayeur que je lui ai causée et lui ai promis qu'elle ne m'y reprendra plus. La leçon de cette histoire c'est que si j'étais un citoyen ordinaire, elle n'aurait pas eu cette frayeur. Mais je suis un Soroiste indécrottable dont les écrits ne laissent pas indifférents certains faucons du pouvoir; dont les écrits donnent des palpitations à mes parents et amis. Mon beau-père, mon pote, le papa de mon diamant noir me disait ceci il y a quelques jours. :Mon fils, bientôt tu iras me rendre visite à l'hôpital.

" Moi de lui demander naïvement pourquoi papa? Lui de me dire: "A cause des palpitations que tu provoque en moi avec tes écrits trop engagés ". Et moi de rire et de lui dire :"Papa, ne t'inquiète pas.Il n'arrivera rien à ton fils." L'autre jour, c'est ma mère qui me disait :"Mon fils, pardon, quand tu sors dis aux gens où tu vas. On ne sait jamais par ces temps qui courent. Tu ne peux pas comprendre la frayeur que nous avons aujourd'hui surtout que Django n'est plus là. C'est toi maintenant notre Django ". Tout souriant, je lui ai dit:"J'ai compris maman. Mais je peux te rassurer que je suis suffisamment bien tracé par mon diamant noir. Walahi, ta fille là est devenue plus que mon garde de corps ces temps ci". Et nous avons rigolé.

Je voudrais profiter de cette occasion pour demander pardon à tous mes parents et amis qui vivent la même situation que mon beau-père et mon diamant noir et ma mère. Pardon à eux pour les frayeurs constantes que je provoque en eux. Le constat est qu'aujourd'hui tous les ivoiriens ont peur. Ils ont peur pour la sécurité de leurs proches qui sont dans l'opposition. Surtout proches de Guillaume Soro. Ils ont peur de s'exprimer de peur d'être interpellé par la Gestapo. Ils ont peur de parler politique au téléphone car se disant écoutés. Ils ont peur de nous fréquenter, nous les Soroistes devenus aujourd'hui des persona non grata. Ils ont même peur de leur propre ombre.

Et avec cela, on dit que le pays est sécurisé! Vivement que Guillaume Soro vienne au pouvoir afin que les ivoiriens vivent sans crainte, sans peur car pour l'avoir fréquenté, c'est un homme qui n'a pas horreur de la contradiction, de la critique. Mais il a une sainte horreur de la diffamation ciblée. Mais jamais, il ne fera emprisonner quelqu'un pour ses propos diffamatoires contre lui. Vivement que Guillaume Soro vienne au pouvoir afin que les ivoiriens respirent et qu'ils n'aient plus peur de s'exprimer, d'exprimer leur opinion.