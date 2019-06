Côte d' Ivoire : La proposition de Dominique Strauss-Kahn à Amichia

Dominique Strauss-Kahn séjourne en Côte d' Ivoire depuis le mardi 11 juin 2019. L' ex directeur général du Fonds monétaire international (FMI) prendra part à un séminaire portant sur la formulation de la Politique nationale de la ville, du mercredi 12 au vendredi 14 juin.

Dominique Strauss-Kahn échange avec Amichia

Ancien ministre français de l' Economie, des finances et de l' Industrie, Dominique Strauss-Kahn est arrivé sur les bords de la lagune Ebrié dans la soirée du mardi 11 juin 2019. Il participera à un séminaire dont l'objectif est la mise en place de la Politique nationale de la ville. C'est donc à juste titre que l'ex-dirigeant du FMI a été accueilli par Amichia François, ministre de la Ville. Dominique Strauss-Kahna livré un message au maire de Treichville (commune d' Abidjan). "En Afrique, notamment subsaharienne, il n'y a pas de grandes villes qui s'insèrent dans le réseau mondial des grandes métropoles", a fait remarquer l'homme politique français.

Dominique Strauss-Kahna aussi profité de l'occasion pour lever un coin du voile sur la communication qu'il fera au cours du séminaire. "Et le message que je vais essayer de partager dans le cadre de ce séminaire, c’est justement la nécessité de suivre un modèle sans doute un peu différent de ce qui a été suivi en Europe, en Asie, en Amérique, adapté à la situation africaine et qui tienne compte de l’arrière-pays, du lien entre la grande métropole et le reste du pays. Et je pense qu’il y a là un enjeu considérable pour l’Afrique en général, les grandes villes comme Abidjan. Et je pense que de ce point de vue, ce séminaire devra apporter un certain nombre de réponses. Et permettre au ministre de la Ville de construire une proposition qui sera cohérente et qui puisse servir de feuille de route pour le gouvernement", a dévoilé le président démissionnaire du Fonds monétaire international.

L'hôte d' Amichia François a occupé le poste de directeur du FMI du 1er novembre 2007 au 18 mai 2011. Il a été accusé d'agression sexuelle, tentative de viol, abus sexuel et séquestration par Nafissatou Diallo, une femme de chambre exerçant à l'époque à l'hôtel Sofitel de Manhattan. Il a été arrêté le 14 mai 2011 à l'aéroport international John Kennedy de New-York. Dominique Strauss-Kahna été cité dans d'autres affaires notamment l'affaire Tristan Banon, l'affaire Carlton.