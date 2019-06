Après son mariage, Koné Arouna traduit en justice par son ex femme

Après avoir célébré son mariage traditionnel ce samedi avec sa nouvelle compagne, Koné Arouna devra affronter son ex femme devant les tribunaux.

Koné Arouna se remarie, son ex-femme porte plainte

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’ancien attaquant des Eléphants de Côte d’ Ivoire, Arouna Koné, qui a formé l’impressionnant duo d’attaque avec Didier Drogba lors de la Can 2006 en Egypte, est toujours en activité. Il évolue à Sivasspor en Turquie. Profitant de ses vacances en Côte d’Ivoire, l’international ivoirien a célébré son mariage coutumier avec sa nouvelle compagne Annick Kouadio. Cet événement heureux s’est déroulé ce samedi 15 juin à Cocody. Cependant l’ancien attaquant de Séville FC n’a pas encore fini avec son ex-épouse, Diawara Assiata, qui récemment avait révélé sur les réseaux sociaux les infidélités du footballeur et les misères qu’elle vivait avec ce dernier.

« Je m'appelle Diawara Assiata, je suis ivoirienne. Je suis d’Abobo. Je suis avec les enfants d'Arouna Koné en Belgique. Mon époux entretenait des relations extra conjugales avec deux autres femmes dans différents pays. En France, il a un enfant du nom d’Ahmed avec une femme nommée Béatrice, et un autre qui s'appelle Malick dont la mère vit en Hollande et se nomme Marie Laure. Je vous dis tout ça parce que je suis en souffrance. Avec ma belle famille je vis un véritable enfer. Ma belle-mère et les beaux-frères ne veulent plus de moi alors que j’ai eu 7 enfants avec Arouna Koné, 4 filles et 3 garçons. J’ai toujours été une femme soumise à mon homme et respectueuse de ma belle famille. En fait c’est la dernière nouvelle qui a mis le feu aux poudres. Tenez vous bien, mon mari veut en plus de toutes ses infidélités épouser une autre femme en cachette en Côte-d’Ivoire. En complicité avec ma belle famille, il veut épouser une fille Baoulé du nom de Annick Kouadio », avait elle soutenu tout en ajoutant qu'elle envisageait de demander le divorce pour mettre fin à son mariage.

A en croire des sources concordantes, l’ex femme d’Arouna Koné ne compte pas laisser ce dernier s’en tirer aussi facilement. Elle a donc décidé de porter plainte afin de bénéficier d’un dédommagement. Affaire à suivre.