PDCI: De retour à Abidjan, Bédié déjà acculé par des partis politiques

Henri Konan Bédié est rentré à Abidjan le lundi 17 juin 2019. Le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d' Ivoire, parti d'opposition), à peine installé dans son domicile situé à Cocody, une commune chic de Cocody, est déjà pris à partie par des partis politiques qui lui reprochent sa récente sortie sur l'orpaillage clandestin et la question des étrangers.

Le président du PDCI encore critiqué

Treize formations politiques ivoiriennes réunies au sein du Groupement des partenaires politiques pour la paix (GP-Paix) ont dénoncé les propos tenus par Henri Konan Bédié le mercredi 5 juin 2019 au cours d'une rencontre avec ses militants à Daoukro. "Puisqu’on fait venir des étrangers armés, qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. S’ils sont armés, c’est pour servir à quoi ? Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu nous agirons pour empêcher ce holdup sur la Côte d’Ivoire sous le couvert de l’orpaillage", avait déclaré le chef de file du PDCI.

Henri Konan Bédié avait également pointé du doigt une fraude sur la nationalité qui aurait cours dans la commune d' Abobo, au Nord d' Abidjan. "Nous dénoncerons aussi d’autres qu’on fait venir clandestinement. Cela se passe surtout dans la commune d’Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers et ils ressortent. Certains repartent, d’autres restent. Et tout cela pour quel but ? Si c’est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons le savoir", s'était exprimé le premier responsable du PDCI.

Pour sa part, le GP-PAIX, à travers une déclaration, juge "les propos du président du PDCI inopportuns en ce moment précis de la recherche de la consolidation de la cohésion sociale et de la paix". Ce groupement "s’indigne, dénonce et condamne ces propos". "Le GP-PAIX pense que pour des problèmes qui existent dans notre pays, tous les Ivoiriens sont invités, dans la paix, à en rechercher les solutions en ne mettant pas en mal la fragile paix que nous devons tous contribuer à rebâtir", lit-on dans la note.

Notons que le GP-Paix comprend entre autres, le Renouveau pour la paix et la concorde (RPC-Paix) d' Henriette Lagou, le Rassemblement des verts ivoiriens (RAVI), présidé par Koné Rose, l'Alliance pour la démocratie en Côte d' Ivoire (ADMCI), dirigée par Kromel Apka Marcel.