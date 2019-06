Côte d' Ivoire : Les enseignants s'offrent un hôpital

Les enseignants ivoiriens pourront très bientôt se faire soigner dans un hôpital qui leur sera entièrement dédié. C'est ce qui ressort d' une conférence de presse animée par le Conseil d’administration de la Mutuelle des personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement technique de Côte d’Ivoire (MUPEMENET-CI), le mardi 18 juin 2019.

Un hôpital entièrement dédié aux enseignants

La bonne nouvelle a été portée aux enseignants par Théodore Gnagna Zadi, deuxième vice-président du Conseil d'administration de la Mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d' Ivoire. "Nous aurons avant la fin de cette année, l'achèvement de ce premier hôpital historique des enseignants de Côte d' Ivoire qui est à un taux de réalisation de 80 %", a-t-il déclaré face à la presse.

Le futur édifice hospitalier des enseignants se trouvera dans la capitale ivoirienne, précisément dans la commune populaire de Yopougon. Dans cet établissement comportant quatre étages, les bénéficiaires pourront recevoir sept spécialités de soins ainsi que des soins ambulatoires. Théodore Gnagna Zadi a tenu à rassurer les adhérents sur les couts de prestations. À l'en croire, ils ont été soigneusement étudiés.

Achille Gauze Tapé, directeur général de la MUPEMENET-CI, a révélé que le futur hôpital dispose déjà du matériel biomédical nécessaire à son bon fonctionnement et à la prise en charge qualitative des malades.

La Mutuelle des personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement technique de Côte d’Ivoire a été créée à l'issue d'une assemblée générale constitutive qui s'est tenue du 23 au 25 avril 2014, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, centre du pays. L'adoption du règlement intérieur de la nouvelle entité a eu lieu les 8 et 9 août 2014, à l'hôtel Fondy de Yamoussoukro.

La MUPENET-CI concerne les fonctionnaires titulaires et stagiaires; les personnels exerçant dans des établissements ou services publics ayant une vocation pédagogique, culturelle et de recherche bien définie; les fonctionnaires titulaires et stagiaires, en activité comptant à l’effectif budgétaire du ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique; les fonctionnaires détachés dans certaines œuvres complémentaires de l’enseignement public, agréées par le conseil d’administration; les fonctionnaires mis à la disposition de la MUPEMENET-CI.