Côte d’Ivoire : Les enfants pas « assez » bien traités, selon un rapport

La 5e édition du rapport de l’African Child Policy Forum (ACPF) a été rendue publique mardi à Abidjan. La Côte d’Ivoire figure parmi les pays « assez bienveillants » quant au bien-être des enfants.

La Côte d’Ivoire ne traite pas « assez » bien ses enfants d’après l’ACPF.

Mardi à Abidjan, l’African Child Policy Forum (ACPF) a publié son cinquième rapport sur le bien-être des enfants en Afrique. Pays hôte de cette cérémonie de présentation, la Côte d’ivoire fait partie de ceux qui ne traitent pas assez bien leurs enfants.

La Côte d’Ivoire est classée parmi les pays « assez bienveillants » dans le rapport et pointe à la 28e place continentale avec 0,48 point. Une performance qui a fait réagir les acteurs locaux du secteur. « Ce lancement est une piqûre de rappel sur la problématique des droits de l'enfant et sur notre responsabilité à les protéger sur le continent africain. Elle nous interpelle sur notre devoir qui se résume en que faisons nous pour protéger les enfants ; qu'est-ce qui a été fait ; que reste-il à faire ; que devons faire pour leur offrir une égalité de chance et davantage d'opportunités de bien-être », a déclaré Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'Homme.

Le document de l’ACPF présenté à Abidjan s’intitule « Rapport africain sur le bien-être de l’enfant 2018 : Bienveillance envers les enfants – Progrès des gouvernements africains ». Il s’agit d’un document publié tous les deux ans et qui examine les performances des Etats africains dans la réalisation de leurs engagements envers les enfants. Il s’appuie sur quatre facteurs : la malnutrition, l'accès à la santé, la qualité de l'éducation et les opportunités d'emplois aux populations. L’Île Maurice occupe la première place du classement (0,84) tandis que le Soudan du sud (0,14) ferme la marche des 52 pays classés.