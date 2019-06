Mondial féminin: Voici l'adversaire des Lionnes indomptables

Qualifiées lors de la dernière journée de la phase de poules, les Lionnes indomptables du Cameroun et les Super Falcons connaissent leurs rivales en huitièmes de finale.

Les Lionnes indomptables et les Super Falcons tombent sur deux gros morceaux.

Au bout du suspense, les Lionnes indomptables du Cameroun ont obtenu leur ticket pour poursuivre l’aventure au Mondial féminin France 2019. Un temps pressenties pour affronter les Françaises au second tour, les Camerounaises seront opposées aux Anglaises. Les « Three Lionnesses » ont fait carton plein jusqu’ici (trois victoires en autant de matches) et ont fini en tête de leur poule. La rencontre se joue dimanche à Valenciennes.

Ayant enregistré un seul succès en poules comme le Cameroun, le Nigeria a fini parmi les meilleurs troisièmes du Mondial et sera donc en huitièmes de finale. Un stade de la compétition que les Super Falcons n’avaient plus atteint depuis 20 ans. La dernière fois, elles avaient pu atteindre les quarts. Pour en huitièmes, les championnes d’Afrique en titre seront opposées à l’Allemagne. Les Allemandes ont remporté toutes les rencontres jusqu’ici et ont aussi terminé premières de leur groupe.

Dans les autres affiches, le pays hôte sera opposé au Brésil, la Norvège à l’Australie, l’Italie contre la Chine, les Pays-Bas au Japon et la Suède au Canada. Les Etats-Unis, champions du monde en titre, vont quant à eux rencontrer l’Espagne. Les matches se jouent du samedi 22 au mardi 25 juin.