Coopération : Un centre culturel chinois annoncé à Abidjan

Cité par l’agence de presse chinoise Xinhua, l’ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire a annoncé la construction d’un centre culturel chinois à Abidjan.

La Chine veut renforcer ses liens avec la Côte d’Ivoire grâce à un centre culturel chinois.

La coopération entre Abidjan et Pékin est au beau fixe. Les deux parties envisagent de la renforcer. Lors d’une rencontre avec la presse ivoirienne, l’ambassadeur de Chine en Côte d’ivoire a annoncé la construction prochaine d’un centre culturel chinois à Abidjan.

« En ce qui concerne les échanges culturels et humains, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un centre culturel chinois à Abidjan », a déclaré Li Wan cité par l’agence chinoise Xinhua. Pour le diplomate, cette infrastructure permettra aux Ivoiriens et leurs homologues chinois de mieux « se connaître et à mieux se comprendre mutuellement ».

D’après Li Wang, le site de construction de cet édifice culturel a déjà été trouvé. « Les choses avancent bien et l'espace pour la construction du centre a été déjà identifié », révèlent l’ambassadeur. Pour lui, ce énième projet de la Chine doit contribuer à la diversification de la coopération entre les deux pays. La Chine est déjà un acteur important de l’émergence de la Côte d’Ivoire.

A travers les infrastructures qu’il construit, l’Empire du Milieu s’affirme comme un partenaire faible de l’Etat ivoirien. Les entreprises chinoises sont notamment à l’œuvre pour la réalisation des stades d’Ebimpé, Khorogo et San Pedro pour la CAN 2021, du quatrième pont d’Abidjan, entre autres projets.