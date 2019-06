Energie : Macky Sall salue le potentiel électrique de la Côte d’Ivoire

En visite de trois jours en Côte d’ivoire, le président sénégalais Macky Sall a visité vendredi les installations de la centrale thermique de la Compagnie ivoirienne de production d’électricité (CIPREL).

Macky Sall confirme l’avantage de la Côte d’ivoire dans le domaine énergétique.

Arrivé jeudi en terre ivoirienne, le président sénégalais Macky Sall a profité de son séjour en Côte d’Ivoire pour évaluer le potentiel énergétique du pays des Eléphants. Le leader sénégalais s’est notamment rendu sur le site de la centrale thermique de la Compagnie ivoirienne de production d’électricité (CIPREL). Une visite au terme de laquelle l’hôte sénégalais a salué les avancées de la Côte d’Ivoire dans le secteur.« L’énergie est un des moteurs de la croissance économique, a rappelé Macky Sall, ce que nous avons vu cet après midi, montre que la Côte d’Ivoire a osé assez tôt d’engager une réforme pionnière. Nous avions tous une compagnie nationale dans le secteur de l’énergie et de l’électricité en particulier. Donc très tôt le choix a été fait de privatiser la production. Aujourd’hui il me semble qu’il y a des réflexions très avancées sur même la diversification des distributeurs. Tout cela montre que c’est avec ambition, avec audace qu’on arrive à faire des réformes majeures ».Cette année, la Côte d’Ivoire a déjà de belles performances au niveau de sa production. D’après le gouvernement, la production nationale d’électricité a atteint 2 737,29 GWh au premier trimestre 2019, dont 67,55% pour le thermique et 32,45% pour l’hydraulique. Un niveau de production électrique en hausse de 3,21 % par rapport à celui enregistré en fin mars 2018. Le site de la CIPREL visité par Macky Sall produit en moyenne 556 MW.